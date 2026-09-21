El informe chapucero de la consultora de Zapatero plagia el 75% de un boletín del Banco de España y tiene 7 erratas graves

El documento fake de 9 páginas que sirvió para justificar transferencias que suman 145.200 euros de una empresa ligada al empresario venezolano Francisco Flores a la consultora Análisis Relevante —vinculada a Julio Martínez Martínez, amigo íntimo e imputado junto al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra— es, según ha podido comprobar OKDIARIO, una copia casi literal de un informe público y gratuito del Banco de España.

Aunque Zapatero hablaba de un «trabajo intenso» por esos informes, el análisis del texto revela que cerca del 75% de su contenido reproduce, palabra por palabra, el Informe de Economía Latinoamericana que el Banco de España publica cada semestre, y que el documento contiene al menos siete erratas graves derivadas de un corta y pega descuidado.

El ex presidente del Gobierno ha reconocido ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que facturó como consultor para Análisis Relevante. La sociedad, tras las comisiones ilegales pagadas tras el rescate aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez de 53 millones a Plus Ultra, transfirió a las cuentas de Zapatero y su esposa un total de 490.780 euros entre 2020 y 2025, según consta en el auto de imputación.

El documento que ahora desvela OKDIARIO, titulado Análisis situación Económica, Política y Social para Latinoamérica y España 2020, copia párrafos enteros del boletín oficial del supervisor bancario.

Un ejemplo es el párrafo sobre los sistemas bancarios de la región, que en ambos textos reza textualmente: «Han acusado también el deterioro económico, pero han mostrado un nivel de resistencia notable en esta primera fase de la crisis». Se trata de una generalidad tras otra sin mayor concreción.

Otro fragmento, dedicado a las tensiones políticas en Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia y Argentina, fue trasladado sin cambiar una coma desde el original del Banco de España, incluida la frase final: «no revertir las mejoras en la distribución de ingresos experimentadas desde principios del siglo XXI». Sin poner el correspondiente punto final.

El propio pie de una de las gráficas del informe oficial —que compara las previsiones de Consensus Forecasts para la región— aparece calcado en el documento, sin ninguna mención a la fuente original.

Erratas del informe

El corta y pega dejó un reguero de fallos que delatan la falta de revisión. Al eliminar las referencias a los gráficos del original, el documento quedó con frases pergeñadas a medias, como una que termina abruptamente en «el endeudamiento del sector privado de la región (tanto de empresas como de hogares).» sin verbo ni continuación.

En otro punto, la frase «con un balance de riesgos sesgado a la baja., La mayor de las últimas décadas» muestra una puntuación imposible, fruto de haber insertado un inciso propio dentro de una oración ajena sin ajustar la sintaxis. El propio documento termina, además, sin punto final.

La investigación sobre el rescate de Plus Ultra —el préstamo del Ejecutivo español de 53 millones de euros que la compañía no devuelve desde 2021 a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE)— llevó al juez Calama a imputar a Zapatero el pasado mes de mayo.

La Audiencia Nacional bloqueó 490.780 euros de sus cuentas y ordenó el registro de su despacho en la calle Ferraz de Madrid y de la sede de Whathefav, la agencia de sus hijas Laura y Alba.

Según fuentes jurídicas, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sospecha que buena parte de los pagos a Análisis Relevante remuneraban informes «inexistentes» o presentados como verbales. La sede de Softgestor vinculada a Francisco Flores Suárez —señalado como banquero del entorno de Nicolás Maduro— fue registrada por la Policía en el marco de esta causa.

Softgestor transfirió a Análisis Relevante los 145.200 euros mediante dos pagos idénticos de 72.600 euros, contratos que los investigadores consideran «artificiosos». El propio Zapatero ha defendido en su declaración ante el juez que todos sus ingresos corresponden a «actividades profesionales de consultoría» y que fueron declarados a Hacienda.

El documento no incluye autor, fecha de cierre de datos ni metodología propia, a diferencia del informe original del Banco de España, que sí detalló su fecha de cierre —2 de octubre de 2020— y su equipo de elaboración. Tampoco aporta ninguna cifra, gráfico o dato que no figure ya en el boletín oficial.

La comparación arroja una conclusión difícilmente rebatible: de las cerca de 2.000 palabras que componen el informe, más de 1.400 reproducen, con mínimas variaciones, el texto del Banco de España. El resto son frases genéricas de relleno, repetidas hasta tres veces con idéntica redacción a lo largo del documento.

Si el objetivo de este papel era demostrar el trabajo realizado a cambio de 145.200 euros, el resultado fue el contrario: una copia con retoques mal cosidos que, lejos de disimular el origen del dinero, terminó señalándolo con sus propias costuras rotas.