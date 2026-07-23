Las 8 grandes mentiras de Zapatero en su entrevista con ‘Javierito’ Ruiz en TVE

José Luis Rodríguez Zapatero ha concedido este jueves su primera entrevista desde que fue imputado en el caso Plus Ultra, en el programa Mañaneros 360 de TVE, conducido por Javier Ruiz.

Durante media hora, el ex presidente ha negado de forma sistemática haber influido en el rescate de 53 millones de euros concedido por la SEPI a la aerolínea, haber dado instrucciones para constituir una sociedad en Dubái o haber mantenido contacto alguno sobre la inyección pública de fondos en la polémica aerolínea.

Sin embargo, el auto del 18 de mayo de 2026 por el magistrado José Luis Calama, junto con los escritos de descargo presentados el pasado 20 de julio por Julio Martínez Martínez –y su propia declaración judicial–, Roberto Roselli Miele y Julio Martínez Sola, documentan llamadas, mensajes de WhatsApp y reuniones que contradicen, punto por punto, buena parte de lo afirmado por Zapatero ante las cámaras.

1. «No hablé con nadie del rescate de Plus Ultra»

El escrito presentado por la defensa de Roberto Roselli –el CEO de Plus Ultra– recoge que, el 30 de abril de 2020, Julio Martínez Sola recibió una llamada de un número oculto que resultó ser José Luis Rodríguez Zapatero, con una duración aproximada de diez minutos, en la que, según el documento, «el Sr. Rodríguez Zapatero manifestó que su intervención podría ser de ayuda y que haría las gestiones oportunas».

El mismo escrito añade que fue el propio Zapatero quien le dijo que iba a contactar con el vicepresidente del Banco Santander, Juan Manuel Cendoya, para reclamar la revisión de un crédito ICO denegado a la aerolínea.

2. «No supe en ningún momento que se iba a rescatar a Plus Ultra»

El escrito de descargo de Julio Martínez Martínez afirma que fue el propio Zapatero quien, el 26 de febrero de 2021 le «comunicó que la SEPI iba a conceder el crédito solicitado por Plus Ultra».

Esa comunicación se produjo seis días antes de que el Consejo Gestor del FASEE elevara su propuesta favorable, el 2 de marzo, y casi dos semanas antes de la aprobación definitiva en Consejo de Ministros, el 9 de marzo de 2021.

3. «No ejercí ni una sola influencia»

Entre los chats aportados por las defensas de Roselli y Martínez Sola figura un mensaje remitido por Zapatero a Julio Martínez Martínez el 31 de julio de 2021, tras resolverse un bloqueo de vuelos de Plus Ultra impuesto por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela: «En tiempo y forma. Exitosa gestión…». El mensaje aparece atribuido directamente a su nombre en la transcripción policial.

4. «No di directrices para crear la sociedad offshore en Dubái»

El auto de 18 de mayo sitúa a Zapatero convocando personalmente una reunión en el restaurante gallego Portonovo con Julio Martínez Martínez —cuya reserva corrió a cargo de un empleado de seguridad del propio ex presidente—, tras la cual, al día siguiente, se remitió a este último la documentación para constituir la sociedad Landside Dubai Fzco «tal como se habló ayer», según un email. El magistrado concluye en su resolución que «las instrucciones parten necesariamente» de Zapatero.

5. «Yo acepté ser consultor de Análisis Relevante»

El escrito de Julio Martínez Martínez desmiente el carácter accesorio que Zapatero atribuye a su papel: la sociedad se constituyó a finales de 2019 precisamente porque tendría «el atractivo de contar con un ex presidente del Gobierno como consultor y principal referencia». No se sumó después a una empresa ya en marcha: la empresa nació en torno a su figura.

6. «Todo mi trabajo era de asesoramiento personalizado»

El auto documenta que los contratos de Análisis Relevante con las empresas Plus Ultra, Softgestor, Inteligencia Prospectiva y Grupo Aldesa eran prácticamente idénticos entre sí. En el caso de Softgestor, consta que un mismo borrador de contrato circuló primero con los datos de un cliente, Apamate, y días después fue devuelto «ya cumplimentado con los datos identificativos» de otro cliente distinto, Softgestor, sin variar el resto del clausulado. No había trabajo asesoría personalizada. Eran pagos por trabajos inexistentes o fabricados para despistar, según la investigación.

7. «Yo no sé hacer una offshore»

Nadie en la causa sostiene que Zapatero ejecutara técnicamente la constitución de la sociedad en Dubái. Pero el auto no le atribuye la ejecución, sino el impulso: la comida en Portonovo, la reserva hecha por su entorno y el envío, al día siguiente, de la documentación necesaria para abrir la filial en los Emiratos Árabes Unidos.

8. «Mis hijas han hecho su trabajo»

El auto identifica a Whathefav SL como la sociedad «en la que aparecen como administradoras formales las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero», que facturó a Análisis Relevante entre 2020 y 2024 bajo el concepto genérico «servicios agencia», «sin figurar mayor detalle o concreción respecto de las prestaciones que se realizan». El sumario y la declaración de Martínez Martínez confirman que recibían pagos por trabajos que inicialmente fueron simulados (maquetación de textos sin valor alguno) y, posteriormente, directamente por nada, por una iguala que el amigo de Zapatero siguió pagando «por ser quienes eran» Alba y Laura Rodríguez Espinosa.

Zapatero ha repetido en TVE que se ampara en la presunción de inocencia y que «nadie lo va a poder demostrar». Los expedientes, sin embargo, ya llevan su implicación en varios sitios: en una llamada de diez minutos, en un mensaje de WhatsApp felicitándose por gestiones y en una reserva de restaurante hecha por su propio escolta. El ex presidente del PSOE opta por la huida hacia delante y negarlo todo, en lugar de llegar al fondo de las cuestiones.