Zapatero dice que las joyas fueron un «regalo de cortesía» pero no aclara su origen 36 días después: «Estaban ahí y ya está»

José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno de España entre 2004 y 2011 e imputado por seis delitos, ha asegurado este jueves que las joyas por las que se le atribuyen dos de los delitos –contrabando y contra la Hacienda pública– fueron «un regalo de cortesía». Sin embargo, el que fuera líder del PSOE no ha aclarado su origen, 36 días después de su declaración ante el juez en la Audiencia Nacional, afirmando que las joyas «estaban ahí y ya está».

«Es una historia sin intención, es un regalo de cortesía, personal, de hace muchos años», ha argumentado Zapatero, sobre las joyas por valor de más de 1,3 millones de euros que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional incautó de su despacho en Ferraz. El ex presidente del Gobierno ha querido «ser muy prudente» porque quiere que sea «ante la Justicia» cuando acredite su versión de lo sucedido.

«No tenían uso ni destino, ni hemos pensado en ellas, ni el valor que se ha atribuido, que será sometido a contradicción, ni uso ni destino, ni afán patrimonial», ha añadido, en una entrevista este jueves con el programa Mañaneros 360, de TVE. «No tiene nada que ver con ninguna tarea política, ni nada; es un regalo de cortesía personal de hace muchos años», ha dicho Zapatero, pero sigue sin aclarar su origen casi dos meses después de su incautación.

Javier Ruiz: «¿De dónde salen esas joyas?» Zapatero: «Es un regalo de cortesía de hace muchos años. Ni tenían uso ni destino, ni hemos pensado en ellas, ni el valor que ahora se se ha atribuido».

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Preguntado por Javier Ruiz, conductor del espacio, sobre si «contrabandeó esas joyas» por las que pesan contra él delitos de contrabando y contra la Hacienda Pública, Rodríguez Zapatero ha repetido que «ante el juez» va a «dar todas las explicaciones», pero ha asegurado que «no» cayó en contrabando.

El periodista ha cuestionado también al ex presidente sobre el código de buen gobierno que el propio Zapatero aprobó, y si él mismo se lo ha saltado por aceptar joyas pese a que el código dice que «se rechazará cualquier regalo o servicio, en condiciones ventajosas, más allá de los usos habituales y de cortesía».

«Será interpretable, como todo, lo que debo decir es que ahí habla de uso de cortesía personal. No voy a decir, que, cuando repasas, seguramente habría tomado otra decisión», ha reconocido Rodríguez Zapatero, que también niega el delito fiscal. «En absoluto, intención de defraudar en absoluto», ha añadido.

Zapatero lo niega todo

En la entrevista, José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado que no se ha corrompido «en absoluto» y ha calificado de «absolutamente incierto» que diera órdenes para constituir sociedades offshore. El ex presidente del Gobierno, imputado por la Audiencia Nacional en una causa que investiga el juez José Luis Calama, ha respondido tras ser preguntado directamente si había vendido influencia para lograr la ayuda para el rescate de Plus Ultra. «Jamás. Este procedimiento, que va de eso, lo va a acreditar. Nadie va a poder demostrar que hablé con nadie de la SEPI y del Gobierno».

«No participé en absoluto del rescate de Plus Ultra. Con nadie hablé, no influí, ni en el Gobierno ni en la SEPI», ha declarado, para añadir que, a partir de esa negativa, «el conjunto de imputaciones que la acusación hace quedan en entredicho».

Zapatero también ha pedido cautela con respecto a sus hijas, Alba y Laura Rodríguez, mencionadas en la instrucción. «Mis hijas han hecho su trabajo, quedará acreditado. No son mis testaferras, hombre, por favor… Deberíamos tener la prudencia general. He intentado ser muy respetuoso con la justicia», ha afirmado, antes de reivindicar su condición pública.