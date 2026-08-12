Drama en Mallorca horas antes del eclipse: rescatan a una familia de alemanes tras incendiarse su barco en medio del mar
Otra embarcación avistó el incidente, rescató a los afectados y los trasladó a la costa
Baleares supera el reto con nota: grandes multitudes para ver el eclipse con tan sólo 36 incidentes
Un grave suceso ha sacudido las aguas de Mallorca apenas unas horas antes de la llegada del histórico eclipse sola de este miércoles. Una familia de ciudadanos alemanes residentes en la isla ha tenido que ser rescatada tras registrarse un virulento incendio a bordo de su embarcación. Un incidente que podría haber acabado en tragedia pero que, por suerte, se ha zanjado sin tener que lamentar heridos.
Los hechos han ocurrido concretamente muy cerca de Cala Pi, al sur de la isla. Por motivos que todavía se desconocen, la lancha comenzó a arder de manera imprevista. La voracidad del fuego provocó que las llamas se propagaran con enorme rapidez por toda la nave hasta dejarla totalmente calcinada.
El suceso fue avistado a tiempo por otra embarcación próxima, cuyos ocupantes se encargaron de auxiliar y rescatar a los afectados desde el agua. Sin embargo, las tareas de salvamento se dificultaron por momentos debido al mal estado de la mar y a que uno de los tripulantes de la barca incendiada no llevaba puesto el chaleco salvavidas.
Asimismo, se dio el aviso correspondiente a Salvamento Marítimo, organismo que asumió posteriormente todo lo relacionado con las labores de retirada de la lancha. Finalmente, la familia fue trasladada hasta la costa de Cala Pi sin sufrir daños físicos. Durante toda la travesía hacia el litoral, se les proporcionó agua en todo momento. Según ha podido saber este periódico, uno de los tripulantes afectados estaba en estado de shock.
36 incidentes relacionados con el eclipse
En concreto, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de Baleares ha registrado entre las 00.00 y las 21.00 horas de este miércoles al menos 36 incidencias relacionadas con el eclipse solar.
En ese periodo, según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, el 112 ha recibido 1.848 llamadas y ha gestionado 510 incidentes.
De estos, solo 36 han estado relacionados con el plan especial de emergencias desplegado con motivo del fenómeno astronómico, que ha comportado el despliegue de más de 2.000 efectivos.
La mayor parte ha recaído sobre Mallorca, con 25 incidencias de las cuales cuatro han tenido lugar en Valldemossa y Andratx, tres en Calvià, dos en Banyalbufar, Palma y Llucmajor y una en Esporles, Fornalutz, Santanyí, Capdepera y Sóller.
En Ibiza han sido siete, tres en Sant Antoni y Sant Josep y una en Sant Joan; en Menorca han sido tres, dos en Ciutadella y una en Alaior; y en Formentera solo ha habido una.