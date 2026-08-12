Drama en Mallorca horas antes del eclipse: rescatan a una familia de alemanes tras incendiarse su barco en medio del mar

36 incidentes relacionados con el eclipse

En concreto, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de Baleares ha registrado entre las 00.00 y las 21.00 horas de este miércoles al menos 36 incidencias relacionadas con el eclipse solar.

En ese periodo, según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, el 112 ha recibido 1.848 llamadas y ha gestionado 510 incidentes.

De estos, solo 36 han estado relacionados con el plan especial de emergencias desplegado con motivo del fenómeno astronómico, que ha comportado el despliegue de más de 2.000 efectivos.

La mayor parte ha recaído sobre Mallorca, con 25 incidencias de las cuales cuatro han tenido lugar en Valldemossa y Andratx, tres en Calvià, dos en Banyalbufar, Palma y Llucmajor y una en Esporles, Fornalutz, Santanyí, Capdepera y Sóller.

En Ibiza han sido siete, tres en Sant Antoni y Sant Josep y una en Sant Joan; en Menorca han sido tres, dos en Ciutadella y una en Alaior; y en Formentera solo ha habido una.