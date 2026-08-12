Baleares supera el reto con nota: grandes multitudes para ver el eclipse con tan sólo 36 incidentes

Baleares ha vivido la tarde de este miércoles 12 de agosto un eclipse solar total que ha congregado a miles de personas en diferentes puntos de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera, algunos de los lugares más privilegiados de toda España para presenciar uno de los fenómenos astronómicos del siglo.

Emergencias ha registrado un total de 36 incidentes relacionados directamente con este fenómeno: Mallorca: 25 (4 Valldemossa, 4 Andratx, 2 Banyalbufar, 3 Calvià, 3 Pollença, 2 Palma, 2 Llucmajor, Esporles, Fornalutx, Santanyí, Capdepera, Sóller).

Menorca: 3 ( 2 Ciutadella, Alaior)

Eivissa: 7 (3 Sant Antoni, 3 Sant Josep, Sant Joan)

Formentera: 1

Sobre las 19.35 horas, tal y como estaba previsto, la Luna ha comenzado a tapar al Sol. A las 20.00 tan solo era visible una de las mitades de la estrella y a las 20.32, con unos segundos de diferencia entre islas, ha llegado el momento esperado.

El Sol ha estado completamente tapado por el satélite durante cerca de un minuto y medio, convirtiendo el día en noche y permitiendo incluso la observación de las estrellas, hasta comenzar el proceso inverso.

Se ha ido destapando de forma progresiva, volviendo a brillar a medida que se ponía sobre el horizonte y dejando, en muchos puntos del archipiélago, un espectáculo astronómico con pocos precedentes.

Ha sido el culmen a muchos meses de preparación por parte de las autoridades y de los expertos en astronomía, que codo con codo han diseñado un dispositivo para garantizar la seguridad en un día marcado por la presión máxima sobre el territorio.

Según los testimonios recogidos por Europa Press, en la primera línea de mar de Palma, en las murallas de Eivissa, en el cabo de Formentor y en playas como Es Trenc o Es Marqués, entre muchos otros lugares, se han agrupado centenares o miles de curiosos y aficionados a la astronomía que no se han querido perder el que algunos expertos han catalogado como el fenómeno del siglo.

Solo en la Playa de Palma, donde desde primera hora de la mañana se han impuesto restricciones al tráfico, el Ayuntamiento ha contabilizado a alrededor de 60.000 personas.

Otra de las zonas en las que el mar ha sido elegido como lugar de observación de muchas personas ha sido el Port d’Alcúdia. Desde primera hora de la tarde, la zona de Aucanada se ha ido llenado de embarcaciones de particulares, de alquiler y turísticas.

A medida que se acercaba la hora señalada, muchas de ellas se han ido moviendo hacia el medio de la bahía, desde donde el eclipse se ha podido observar sin inconvenientes meteorológicos.

No muy lejos de allí, pero en lo alto de los acantilados del cabo de Formentor, que prometían ser uno de los lugares más adecuados para la observación del fenómeno astronómico, se han congregado centenares de personas.

Tanto era así que a muchos de ellos no les ha importado hacer un buen tramo de carretera a pie después de que el autobús les dejara a cierta distancia. Había un nutrido grupo de extranjeros, algunos de los cuales incluso habían viajado expresamente para vivir esta jornada en Mallorca.

Tampoco se lo ha perdido la presidenta del Govern, Marga Prohens, quien acompañada por diversos miembros de su equipo y mandos de los servicios de emergencias han observado el eclipse desde la azotea de la sede del 112, ubicada en el municipio de Marratxí.