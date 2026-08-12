Una barca incendiada y peatones ocupando la vía en la Serra de Tramuntana, primeras incidencias por el eclipse

La Dirección General de Emergencias e Interior ha registrado entre las 00.00 horas y las 18.00 horas de este miércoles un total de 11 incidencias relacionadas con el eclipse, entre ellas el incendio de una embarcación con tres tripulantes y una persona que ha fallecido tras sufrir un paro cardiaco.

Son los datos que ha facilitado el director general del departamento, Pablo Gárriz, en la rueda de prensa posterior a la segunda reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), en la que se ha decidido elevar al nivel operativo dos el Plan Eclipbal.

La situación, alrededor de las 18.00 horas, era «de calma esperada» en tanto en cuanto se estaban cumpliendo las previsiones establecidas en el plan especial de emergencias, en el que están participando cerca de 2.150 personas.

Sí que se han dado algunas «situaciones de conflicto» en lo que respecta la movilidad, pero las incidencias registradas en las carreteras están siendo «menos de las previstas», los cortes de tráfico se han aplicado sin problema en todo el archipiélago y los sistemas de recirculación del tráfico están funcionando.

Aunque entre las 14.00 y las 16.00 horas ha habido un pico de «tensión» en las carreteras debido a la confluencia de varios perfiles de conductores, ya se ha vuelto a la normalidad.

Peatones en la vía

Lo que sí que está generando «disfunciones» en el funcionamiento normal del dispositivo de seguridad viaria, ha subrayado Gárriz, es la presencia de peatones que han invadido la vía en distintos puntos de la Serra de Tramuntana, especialmente por la zona de Deià.

«Los efectivos ya están actuando, pero hacemos un llamamiento a la responsabilidad de estas personas que están ocupando la calzada y que no pueden ocuparla», ha dicho el director general sobre una incidencia que todavía no ha sido resuelta.

La Guardia Civil y las policías locales de cada municipio están realizando «patrullas dinámicas» para instar a estas personas a que se retiren y se ubiquen en zonas donde tengan su seguridad garantizada y no supongan un peligro para el correcto funcionamiento de la circulación.

Aunque se desconoce de cuántas personas se trata, Gárriz ha explicado que se cree que han llegado hasta ahí tras un trayecto previo en transporte público.

De no deponer su actitud y permitir el correcto funcionamiento del dispositivo de tráfico, ha recordado el director general de Emergencias, estas personas podrían ser objeto de sanciones.

11 incidencas

En lo que va de jornada el 112 ha recibido alrededor 1.240 llamadas telefónicas y ha registrado más de 200 incidentes, sobre la media de un día cualquiera. De estos, solo 11 han tenido que ver directamente con el eclipse.

Además de ellos, siete tiene que ver con el tráfico pero son de carácter leve, como vehículos que obstaculizaban la vía o pequeñas colisiones. Otra es una denuncia por una infracción de tráfico, ha detallado Gárriz.

Ha habido, además, un incidente de seguridad relacionado con la presencia de unos bidones en una de las zonas de observación oficiales. Los servicios de emergencias los han revisado y lo han retirado, sin que se haya producido ningún problema derivado.

El incidente más grave ha tenido lugar a lo largo de la tarde en Cala Pi, en Mallorca, donde una embarcación con tres tripulantes ha sufrido un incendio.

Otra embarcación de recreo ha auxiliado a las víctimas, quienes posteriormente han sido rescatadas por Salvamento Marítimo y están siendo trasladadas a Portocolom, su puerto de origen.

Según las primeras informaciones de las que disponen en el 112, ninguno de los tres tripulantes ha sufrido heridas que revistan gravedad.

A estos hay que sumarle otro incidente que también se ha producido en una embarcación en Cala Compte (Eivissa). Una persona ha sufrido una indisposición, probablemente un paro cardiaco, y ha tenido que ser trasladada por los sanitarios del SAMU 061 hasta tierra.

Pese a practicarle las correspondientes maniobras de reanimación cardiopulmonar, los sanitarios no han podido más que confirmar el fallecimiento. El director general de Emergencias ha desvinculado este suceso de la operativa del eclipse.