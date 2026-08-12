Tiene sólo 3 letras y nació en Asturias: el nombre de niño que está de moda en toda España

Muchos son los nombres cortos que triunfan hoy en día entre los nuevos padres. El INE así lo refleja con nombres como Pol o Ian que no dejan de crecer de año en año, pero a estos se les suma además está arrasando en Asturias. Un nombre corto, que no necesita diminutivos y se pronuncia igual que se escribe. Suena actual, aunque detrás guarda una historia mucho más antigua de lo que su tamaño permite imaginar y una relación muy estrecha con Asturias.

El nombre en cuestión no es otro que Nel, que nació como una forma familiar de llamar a Manuel. Algo parecido a lo que ocurrió con Pepe y José o Paco y Francisco, con la diferencia de que Nel terminó por separarse del original y comenzó a inscribirse como nombre propio. Esa evolución se produjo especialmente en Asturias, y aunque su uso es menor que otros nombres de moda como Mateo, Hugo, Martín o Lucas, la edad de quienes lo llevan señala que se está poniendo cada vez más de moda. Según el buscador de nombres del Instituto Nacional de Estadística, en España se llaman Nel alrededor de 1.120 hombres y su edad media apenas supera los diez años. El dato permite entender por qué empieza a ser cada vez más mencionado y por qué gusta tanto a los nuevos padres.

Tiene solo 3 letras y nació en Asturias: el nombre de niño que está de moda en toda España

Para llegar hasta Nel hay que partir de Manuel, nombre procedente del hebreo Immanu-El. Su significado se traduce habitualmente como «Dios está con nosotros» y explica su presencia durante siglos en países de tradición cristiana. La forma completa ha sido común en España durante generaciones y todavía se mantiene entre las elecciones habituales de muchas familias. Pero en asturiano, Nel surgió como una manera cercana y afectuosa de referirse a Manuel y con el paso del tiempo dejó de percibirse únicamente como un apelativo reservado a la familia o a los amigos. Algunas personas comenzaron a registrar así a los niños y aquella abreviatura terminó convertida en un nombre autónomo, con identidad y recorrido propios.

La transformación no resulta extraña si tenemos en cuenta que los nombres cambian con el uso y muchas formas que nacieron en el lenguaje cotidiano acabaron independizándose. Nel conserva el significado de Manuel, pero su sonido y su escritura lo vinculan de inmediato con Asturias. En sólo tres letras reúne una raíz bíblica, una evolución lingüística y una clara pertenencia territorial.

Por qué este nombre asturiano está ganando popularidad

La edad media de 10,3 años es probablemente el dato que mejor retrata su crecimiento reciente. ya que aunque 1.120 personas representan una cifra modesta dentro del conjunto del país, esa edad también demuestra que Nel ha dejado de ser una rareza limitada a unas pocas familias asturianas. De hecho aunque la mayoría de niños llamados así están en Asturias, el mapa que muestra el INE, señala también Cantabria, León y Barcelona. Esta dispersión puede explicarse sobre todo por esa tendencia creciente que hay ahora por elegir nombres ligados a diferentes regiones con el fin de encontrar opciones más originales, o menos escuchadas, que las del propio territorio.

Nel encaja, además, en la preferencia por nombres masculinos cortos. Leo, Teo, Ian o Nil comparten esa sencillez, aunque no todos tienen el mismo origen. Son fáciles de escribir, funcionan bien con apellidos largos y apenas admiten confusiones. En el caso de Nel se añade un rasgo que pesa mucho al elegir y es que resulta moderno sin haber sido inventado recientemente.

Otros nombres asturianos y su significado

Nel no es el único nombre vinculado a Asturias que ha encontrado espacio fuera de la comunidad. Algunos proceden de la lengua asturiana, otros recuerdan lugares concretos y también los hay relacionados con la historia o la mitología popular, así que si deseas un nombre asturiano para tu hijo o hija estas son otras opciones.