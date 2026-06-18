Ni Jaume ni Marc: el nombre corto de niño que deja de ser uno de los tres más frecuentes en Cataluña

Xavier, Jordi o Francesc eran nombres comunes antaño. Pero con el tiempo las nuevas modas han impuesto nombre tanto de niñas como de niños más cortos. Ahora se han publicado los nombres de niños más populares en Cataluña, según el Instituto de Estadística de Cataluña, el Idescat de 2024, y hay un nombre corto de niño que, aunque sigue siendo popular, deja de estar en el inicio de la tabla de los más nombrados y ya no está entre los tres primeros.

Martí es el nombre más popular de niño durante 2024 entre los nacidos de Cataluña, seguido de Biel y Marc, este último lo ha sido durante siempre. Le siguen Leo, Nil, Mateo, Álex, Jan, y Pau. Mientras que el nombre corto de niño que durante año reinaba la clasificación era Pol, que ya deja de estar entre los tres primeros y ahora está detrás de Pau, concretamente en el puesto diez. Seguro que conoces algún niño o adolescente con este nombre.

El nombre corto de niño que ya no es tan popular

Sigue siendo importante porque está entre los primeros puestos de la tabla de los nombres más comunes en la actualidad. Pero pierde posiciones. Como todo, las modas cambian, y tanto Pol ha hecho que la gente quiera llama a sus hijos con otros nombres.

Es verdad que no son tampoco fuera de lo común, puesto que los tres primeros son Martí, Biel y Marc. Si bien Martí también ocupaba primeros puestos y Marc es toda una tradición desde siempre en la comunidad, Biel (que tiene origen en las Islas Baleares) se cuela en segunda posición y es ahora mucho más común de lo que era hace unos años.

Tras él, el nombre de Leo, Mateo o Jan son nombres en el ranking, influenciados por la ola de inmigrantes que se han asentado en la comunidad catalana. Leo puede ser por la influencia de Leo Messi, por lo que los padres bautizan a sus hijos con este popular nombre.

Curiosidades del nombre corto de niño que pierde posiciones

Volviendo a Pol, pierde posiciones y es justo recordar que ocupó la segunda posición durante 2021 y también en 2018. De todas formas, en 2024 hay 299 bebés que se llaman Pol, por lo que el nombre no pierde fuelle del todo.

En apenas 10 años, el nombre de Pol ha ascendido, puesto que en generaciones anteriores no era ni una posibilidad. De hecho, no hay personas con este nombre que tengan 30, 40 o 50 años o más. Pol viene el latín y no era frecuente en España. La variante femenina Paula es otro de los nombres que cada vez gustan más a las niñas para llamarse así.

¿Cuándo se celebra el santo de Pol?

Al ser un nombre fuera de lo común no tiene en santo marcado en el santoral. Pero se celebra el 29 de junio, coincidiendo con San Pau, otro de los nombres en el inicio de la tabla y hoy por encima de Pol.

¿Cuántos niños con el nombre de Pol hay en Cataluña?

Según los datos del Idescat, ocupa la 35ª posición en el ranking de nombres de hombre y en la comunidad se llaman así 21.774 hombres, en especial en la provincia de Barcelona, seguido del Vallés Occidental, el Baix Llobregat, el Maresme y el Vallés Oriental.

Los nombres de niña más populares en Cataluña

Si bien Martí es el nombre más frecuente entre los niños de la comunidad, Sofía lo es en el de niña. Aquí los nombre también han ido variando aunque hay algunos que se mantienen en los últimos años.

El siguiente es Júlia, Martina (fuertemente popular en los últimos 16 años), Ona, Mia, Gala, Emma y Lucía que están en las primeras posiciones.

Atrás quedaron las Carmen, Esther, Mónica o las populares Marta para dar lugar a nombres mucho más cortos, que no tengan demasiada complejidad, y algunos procedentes de la influencia de otras culturas que conviven en la comunidad.

Otros nombres de niños populares

Más allá de Martí y Pol, los siguientes nombres de la lista en nombres de niños son Enzo, Hugo, Liam, Bruno, Arnau, y Luca, una variedad entre nombres más de origen catalán y los que proceden de otros lugares como Italia y Argentina.