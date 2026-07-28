Keiko Fujimori asume la presidencia de Perú garantizando mano dura contra el crimen organizado

La conservadora Keiko Fujimori ha jurado como presidenta de Perú este martes para el periodo 2026-2031. En su discurso inaugural, han destacado tres ejes: otorgar mayor protagonismo a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado, una profunda reforma del sistema penitenciario y un aumento del 15% del salario mínimo, que pasará de 1.130 a 1.300 soles (aproximadamente, de 292 a 335 euros).

La ceremonia a la que han asistido el Rey Felipe VI y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, entre otros, se ha celebrado en el Congreso durante el Día Nacional, y ha marcado el regreso del fujimorismo al poder casi 26 años después de la renuncia de su padre. Alberto Fujimori dejó el cargo desde Japón en medio de un enorme escándalo de corrupción.

Fujimori, la primera mujer en llegar a la Presidencia tras tres intentos fallidos en segunda vuelta, ha guardado silencio durante la protesta de un grupo de izquierda que la ha increpado por acciones de su padre y luego ha iniciado su mensaje. Se ha comprometido a priorizar la lucha frontal contra la inseguridad ciudadana y a preparar al país para el posible impacto del fenómeno de El Niño.

«Recibo un país abandonado»

La nueva mandataria ha descrito el Perú que recibe como un Estado «debilitado por la improvisación» y «marcado por el abandono», con pérdidas anuales por ineficiencia que superarían los 40.000 millones de soles (unos 11.750 millones de dólares).

«Este mandato nos obliga a trabajar por el bienestar de todos los peruanos, especialmente de aquellos que han quedado al margen del desarrollo durante demasiado tiempo», ha afirmado. En un gesto dirigido a calmar temores de sus opositores, ha asegurado que se ceñirá estrictamente a los cinco años de su periodo constitucional: «Ni un año más».

Mano dura contra la delincuencia

Fujimori ha adelantado que solicitará facultades legislativas al Congreso para combatir la delincuencia, entre ellas dar el control operativo a los militares en las zonas declaradas en emergencia. También anunció una reforma integral del sistema carcelario.

En el plano económico, ha sorprendido anunciando un incremento inmediato del salario mínimo, acompañado de un bono compensatorio de una sola vez para micro y pequeñas empresas, con el objetivo de facilitar la formalización laboral y mitigar el impacto del mayor costo.

Otras promesas incluyen duplicar la Pensión 65 para adultos mayores en situación de pobreza y reducir a la mitad la pobreza infantil, bajándola del 22 % al 11 %.

Además, destinará recursos extraordinarios para mitigar los efectos de El Niño, fenómeno que suele provocar intensas lluvias e inundaciones en la costa.

Keiko Fujimori ha reafirmado su compromiso con el equilibrio fiscal y la libertad de prensa, y lanzó un mensaje de reconciliación nacional. Sin embargo, evitó mencionar un posible indulto a Pedro Castillo, quien cumple una condena de 11 años y 5 meses por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022, una demanda central de la izquierda y de figuras como Roberto Sánchez.

Fuera del perímetro de seguridad del Congreso, familiares de más de 50 fallecidos y decenas de heridos durante las protestas de finales de 2022 e inicios de 2023 exigieron justicia y el castigo a los responsables de la represión.