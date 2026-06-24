Keiko Fujimori será la primera mujer en presidir Perú tras asegurarse la victoria electoral

La conservadora Keiko Fujimori se ha asegurado ya la presidencia de Perú al obtener una ventaja irreversible al 99,8% escrutado, 17 días después de las elecciones. Se convertirá en la primera mujer en sentarse en el sillón presidencial que ocupó durante diez años su padre, Alberto Fujimori, entre 1990 y 2000, al que tratará de emular con una reivindicación total de su legado, según ella misma ha confesado.

Por un margen de 40.000 votos sobre el populista Roberto Sánchez, Fujimori se convierte en la ganadora de los comicios, aunque su rival ya ha dicho que no reconoce su victoria.

El psicólogo y lider de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, ha denunciado un supuesto fraude (especialmente en el voto extranjero) y ha anunciado que no reconocerá los resultados. De hecho, Sánchez ha llamado a movilizaciones y ha presentado recursos para anular parte de los sufragios, aunque las autoridades electorales consideran que la ventaja de Fujimori ya es matemática e irreversible.

Ésta es la cuarta vez que Keiko Fujimori, de 51 años, llega a una segunda vuelta presidencial. En esta ocasión, el voto de los peruanos en el exterior resultó clave: mientras Roberto Sánchez ha tenido una ligera ventaja en el territorio nacional, Fujimori ha obtenido un amplio respaldo en el voto exterior (alrededor del 63%), lo que ha inclinado definitivamente la balanza a su favor.

Ahora, Keiko Fujimori debe ser proclamada oficialmente presidenta electa por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) antes de asumir el cargo el próximo 28 de julio para el periodo 2026-2031.

Fujimori llegará a la presidencia tras más de una década de enorme inestabilidad política en Perú, con ocho mandatarios en los últimos diez años y una sucesión de crisis institucionales, destituciones presidenciales y enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Congreso. Un Congreso hostil hacia quien su victoria marca un inequívoco giro hacia la derecha.

Sobre ella pende la amenaza de una investigación judicial por lavado de dinero proveniente de la empresa brasileña Odebrecht (esta trama se ha llevado por delante a varios gobernantes sudamericanos). Debido a este proceso, estuvo unas semanas en prisión provisional en 2020 y ha tenido prohibida la salida de Perú.

El triunfo de la candidata supone el retorno del fujimorismo al Gobierno de Perú, 25 años después de que Alberto Fujimori dimitiese por fax desde Japón, tras destaparse un gigantesco escándalo de corrupción que le llevó años después a ser detenido en Chile y extraditado al país andino para ser condenado por ello y por delitos de lesa humanidad.