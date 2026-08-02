Dos tripulantes han muerto y otros dos han resultado heridos al chocar en el aire dos helicópteros que participaban en las tareas de extinción de un incendio en Grecia.

Las víctimas mortales son el piloto rumano y el copiloto griego del helicóptero siniestrado, de acuerdo con la emisora Skai. El accidente quedó grabado por las cámaras. Las imágenes muestran cómo los dos helicópteros chocan en pleno vuelo. Tras el impacto, uno de ellos se incendia, pierde la hélice y se estrella contra el suelo.

Los tripulantes murieron combatiendo el incendio

Las aeronaves intervenían en el incendio declarado en Psatha, una localidad costera situada a unos 60 kilómetros al oeste de Atenas.

El choque se produjo mientras ambos helicópteros operaban en el gran frente de Ática-Beocia, que afecta a zonas como Porto Germeno, Psatha, Fokida, Megara y Cefalonia. En ese operativo participan más de 500 bomberos, desplegados desde hace más de 72 horas para tratar de contener el avance de las llamas.

El incendio ha calcinado ya unas 10.000 hectáreas y ha obligado a evacuar a miles de personas. El accidente se produce apenas unos días después de que tres bomberos murieran durante las labores de extinción de dos incendios en la isla de Creta y en el sur del Peloponeso.