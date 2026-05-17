Dos aviones de la Marina de EEUU chocan en pleno vuelo durante un espectáculo aéreo en Idaho

Dos aviones de la Marina de EEUU han chocado en pleno vuelo durante un espectáculo aéreo en Idaho este domingo. Los cuatro tripulantes han logrado eyectarse a tiempo antes de que las aeronaves del Pentágono se estrellaran y explotaran en tierra.

Dos cazas EA-18G Growler de la Marina de Estados Unidos colisionaron en pleno vuelo este domingo durante el segundo día del espectáculo aéreo Gunfighter Skies, celebrado en la base de Mountain Home, en Idaho.

El incidente se produjo alrededor de las 12:10 del mediodía (hora local) mientras las aeronaves realizaban una maniobra de demostración ante cientos de espectadores.

Según confirmó la Marina estadounidense, los cuatro tripulantes lograron eyectarse con éxito antes del impacto contra el suelo y están siendo evaluados por personal médico, sin que por el momento se hayan reportado fallecidos.

🚨 JUST IN: Jaw-dropping moment as US Navy Growler jets just COLLIDED MID-AIR during a show at Mountain Home Air Force Base in Idaho It appears 4 crew parachuted down, pray for them 🙏🏻 An explosion erupted after the craft crashed to the ground H/t @AZ_Intel_ pic.twitter.com/oarfTtLruw — Eric Daugherty (@EricLDaugh) May 17, 2026

Testigos vieron cuatro paracaídas antes de la explosión

Varios asistentes al espectáculo aéreo relataron que vieron cómo los dos aviones colisionaban en el aire antes de que se desplegaran cuatro paracaídas, dos por cada aeronave.

Poco después del choque, los cazas se precipitaron hacia el suelo y provocaron una gran explosión seguida de una columna de humo negro visible desde varios puntos de la zona.

Uno de los testigos, David Katz, que asistía al evento con su familia, aseguró que vio cómo uno de los aviones comenzó a arder en el aire tras el impacto.

Emergencia inmediata y evacuación de la zona

Tras la colisión, los servicios de emergencia se desplazaron rápidamente hasta el lugar del accidente, mientras los organizadores del evento confirmaban el incidente a través de un comunicado oficial. Las autoridades locales indicaron que el suceso ocurrió a unos tres kilómetros de la base aérea, lo que facilitó la rápida intervención de los equipos de rescate. El espectáculo aéreo fue suspendido de inmediato mientras se aseguraba la zona.

Investigación en marcha del accidente aéreo

La Marina de Estados Unidos ha abierto una investigación para determinar las causas de la colisión entre ambas aeronaves.

Por el momento, no se han ofrecido detalles sobre posibles fallos técnicos o humanos, aunque el incidente ha generado gran atención por producirse durante una exhibición pública.

¿Qué es el EA-18G Growler?

Los aviones implicados pertenecen al modelo EA-18G Growler, una aeronave de guerra electrónica derivada del F/A-18 Super Hornet.

Este tipo de cazas está diseñado para realizar misiones de ataque electrónico y neutralización de sistemas enemigos, siendo una pieza clave dentro de la aviación militar de la Marina estadounidense.

Un accidente que conmociona a los espectadores

El choque ocurrió ante la mirada de cientos de espectadores que asistían al evento, lo que aumentó el impacto del suceso.

A pesar de la gravedad del accidente, la rápida actuación de los pilotos al eyectarse evitó una tragedia mayor, mientras continúa la investigación oficial para esclarecer lo ocurrido.