¿Por qué a los mosquitos les gusta volar cerca de nuestros oídos mientras dormimos? Ese zumbido resulta molesto para muchos

Durante los meses de verano, los mosquitos se convierten en un visitante indeseado en los hogares, especialmente por la noche. Es habitual que, mientras dormimos, revoloteen alrededor nuestro, y el característico zumbido de estos insectos nos impide conciliar el sueño. Pero, ¿a qué se debe este comportamiento? Según los expertos, los mosquitos no vuelan al azar, sino que buscan ciertas señales del cuerpo humano, como la respiración o el sudor. Mientras dormimos, el cuerpo libera dióxido de carbono (CO2) a través de la respiración, y éste es uno de los mecanismos que utilizan los mosquitos para localizar a sus presas.

A esto hay que sumar que pueden detectar la temperatura corporal, el olor de la piel, el sudor y hasta la humedad, de forma que el rostro es una zona especialmente atractiva para ellos. Sus alas se mueven a gran velocidad y generan un zumbido agudo, pero ese sonido se vuelve muy molesto cuando el insecto pasa muy cerca del oído, a apenas unos milímetros del tímpano. En realidad, es la cercanía al conducto auditivo, y no un incremento real del volumen, lo que amplifica la percepción del sonido y hace que el zumbido se convierta en una molestia casi imposible de pasar por alto.

¿Por qué el zumbido de los mosquitos es tan molesto?

El característico zumbido de los mosquitos suele percibirse con mayor intensidad cuando revolotean cerca de la cabeza, especialmente alrededor de los oídos, y la razón por la que lo hacen guarda relación con la biología de estos y con su extraordinaria capacidad para localizar a sus objetivos. Uno de los principales motivos es la respiración humana. Cada vez que exhalamos, liberamos dióxido de carbono que se dispersa en el aire en pequeñas corrientes invisibles. Para los mosquitos, ese gas funciona como una señal de orientación a larga distancia, permitiéndoles detectar con gran precisión la presencia de posibles víctimas.

El característico sonido de los mosquitos procede del rápido movimiento de sus alas. Estos insectos pueden batirlas entre 300 y 600 veces por segundo, según la especie y su tamaño, y esa vibración constante genera pequeñas ondas en el aire. Cabe señalar que el zumbido cumple una función biológica muy importante. Durante el apareamiento, machos y hembras ajustan la frecuencia de sus vuelos para sincronizar sus zumbidos, un fenómeno conocido como «armonización», que les permite reconocerse y comunicarse.

Curiosamente, los mosquitos macho rara vez se acercan a las personas, ya que se alimentan principalmente de néctar. Son las hembras las que necesitan sangre para desarrollar sus huevos, por lo que el zumbido que escuchamos cerca del oído suele pertenecer a ellas mientras buscan alimentarse.

El mejor remedio casero

#tipslimpieza #mosquitos #nomosquitos #homehacks ♬ Spring of peace – Heitor Tremblay @mariabelenhome El truco de la abuela que sí, FUNCIONA 🪰🦟 ✨ Ingredientes: – 1 taza de agua – 2 cucharadas de azúcar – 3 cucharadas de vinagre de manzana – 1 cucharada de lavavajillas “Lo mejor: no tienes que comprar nada. Lo puedes hacer ahora mismo con lo que tienes en casa.” 🥣 Pasos: 1. Mezcla todo en un recipiente 2. Déjalo abierto en la zona donde tengas moscas o mosquitos 3. Espera… (la magia hace el resto 😏) 🧠 ¿Por qué funciona? El vinagre de manzana huele a fruta fermentada, que es irresistible para moscas y mosquitos. El azúcar potencia aún más ese efecto “atrayente”. Cuando se acercan a “beber”… entra en juego el lavavajillas: 💥 rompe la tensión superficial del agua, así que ya no pueden apoyarse con sus patitas → se hunden. Sin sprays, sin químicos fuertes… y con cosas que tienes en casa. Si no lo has probado aún, este es tu momento 👀 Y si ya lo hiciste… cuéntame si también te funcionó 👇 #trucoshogar

Para prepararlo sólo hace falta una taza de agua, dos cucharadas de azúcar, tres cucharadas de vinagre de manzana y una cucharada de lavavajillas. Lo mejor es que se puede hacer en pocos minutos con ingredientes que normalmente todos tenemos en casa. La mezcla se coloca en un recipiente abierto y se deja en la zona donde suelen aparecer moscas o mosquitos. Después de un rato, el efecto empieza a notarse por sí solo.

La explicación está en el olor del vinagre de manzana, muy parecido al de la fruta fermentada, algo que resulta especialmente atractivo para estos insectos. El azúcar potencia todavía más ese efecto y hace que se acerquen al líquido.Cuando intentan apoyarse sobre la mezcla, entra en acción el lavavajillas. Al romper la tensión superficial del agua, impide que puedan mantenerse flotando, por lo que terminan hundiéndose.

Finalmente, cabe señalar que hay plantas que ayudan a reducir la presencia de mosquitos en el hogar durante los meses de verano. Una de ellas es la citronela, que actúa como repelente para muchos insectos. También destacan la lavanda, la albahaca, la menta y el romero, plantas aromáticas cuyo olor resulta muy desagradable para los mosquitos.