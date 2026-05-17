ACS ha logrado «una fuerte expansión del margen operativo tanto en todos los negocios como a nivel general del grupo», según consta en el informe remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC) anunciando sus últimos resultados. De hecho, el margen sobre el Ebitda se ha incrementado en 4 décimas en un año, hasta el 6,3%. Esto es especialmente relevante, pues una de las características del sector de la construcción ha sido históricamente tener unos márgenes reducidos.

Sin embargo, la compañía está sabiendo sortear esta dificultad a través de sus últimas apuestas. En ese sentido, la expansión del margen se debe, entre otras cuestiones, al «sólido desempeño de Turner y el aumento de la actividad general en Infraestructura digital».

Y es que ACS está apostando fuertemente por centros de datos en un momento en el que este tipo de infraestructura está siendo clave para el desarrollo tecnológico.

Por su parte, Turner ha logrado aumentar su margen sobre el Ebitda en 72 puntos básicos, hasta el 3,9%, «impulsado por la estrategia de crecimiento (…) centrada en proyectos de mayor valor añadido en sectores de tecnología». En esta filial, el margen sobre el beneficio antes de impuestos también se incrementó, hasta el 3,8%.

ACS y el incremento de los márgenes

En términos de todo el grupo, el margen Ebitda ha pasado de situarse en el 5,9% del primer trimestre del 2025 al 6,3% de los primeros tres meses de este año, cuatro décimas más. Por su parte, el margen sobre el beneficio antes de impuestos ha pasado de ser el 3% al 3,3% en un año.

El sector de la construcción se caracteriza por tener márgenes netos estrechos. Sin embargo, las últimas apuestas de ACS, sumadas a su diversificación de negocio y territorios, están dando sus resultados.

En el campo de la ingeniería y la construcción, los negocios del grupo «que más crecieron fueron movilidad sostenible y transporte, además de infraestructuras y defensa, donde se encuentra en una sólida posición tanto en Estados Unidos como en España y Alemania».

Por otro lado, en los últimos doce meses, la empresa ha llevado a cabo una serie de «inversiones estratégicas por un valor de 1.283 millones de euros». Entre ellas destacan:

Las inversiones en centros de datos, por más de 500 millones

La ampliación de capital en Abertis por 200 millones de euros para apoyar su plan de inversiones

Las inversiones en infraestructuras greenfield de más 370 millones de euros

Otras inversiones financieras netas y adquisiciones

En el primer trimestre, sólo en EEUU y Canadá, la compañía consiguió 8 grandes adjudicaciones. Entre ellas, se encuentra la construcción de un centro de datos de 1 GW para Meta en Lebanon, Indiana, un campus de última generación destinado a respaldar infraestructura digital y cargas de trabajo de inteligencia artificial, con una inversión superior a 10.000 millones de dólares.