El grupo ACS logró disparar su beneficio neto atribuible el 21,5% en el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta los 232 millones de euros, tal y como ha comunicado la empresa este martes a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Es más, si se ajusta por el efecto del tipo de cambio, las ganancias se incrementaron todavía más, un 30%. Por su parte, el beneficio por acción (BPA) creció un 19,3%, hasta los 0,89 euros.

Por otro lado, la cartera de la compañía se situó en los 99.825 millones de euros, rozando los 100.000 millones, o lo que es lo mismo, un crecimiento del 9,9% respecto al año anterior (un +13,5% ajustado por tipo de cambio).

Según la mercantil, este avance responde al aumento del volumen de adjudicaciones registradas en el ejercicio, que superó los 17.460 millones de euros, un 26,9% más ajustado por tipo de cambio, especialmente impulsado por los mercados de infraestructuras de nueva generación, y con especial énfasis en la construcción de centros de datos.

Así, el beneficio neto ordinario del grupo, que excluye los resultados extraordinarios en ambos ejercicios, aumentó un 25% hasta superar los 239 millones de euros, en línea con el límite superior del objetivo de crecimiento establecido para 2026 y apoyado en la buena evolución de Turner.

Por su parte, el beneficio ordinario de explotación (Ebit) se situó en 549 millones de euros, un 16,8% más que el año anterior (23,7% ajustado por tipo de cambio).

Resultados de ACS hasta marzo

El beneficio bruto de explotación (Ebitda) de ACS alcanzó los 772 millones de euros, un 10% superior al de 2025 (16% ajustado por tipo de cambio). La empresa destaca el fuerte crecimiento de Turner, con una mejora de sus márgenes operativos. Las ventas alcanzaron los 12.344 millones de euros, un 4,7% más, gracias al sólido comportamiento de todas las actividades.

En ese sentido, Turner mostró un fuerte crecimiento de ventas (del 25% ajustado por tipo de cambio) impulsado por el buen comportamiento en el sector de centros de datos, y respaldado por el crecimiento en farmacia, semiconductores, aviación y edificios públicos.

Además, la filial norteamericana ha experimentado un aumento del margen Ebitda de 72 puntos básicos, hasta el 3,9%, impulsado por su estrategia de crecimiento centrada en proyectos de mayor valor añadido en sectores de tecnología.

El beneficio antes de impuestos de esta subsidiaria aumentó un 40% respecto al mismo periodo del año pasado, alcanzando los 246 millones de euros, con una mejora continua del margen hasta el 3,8%. Además, las adjudicaciones crecieron un 32,9%, disparando la cartera de proyectos hasta los 42.333 millones de euros.

Por su parte, Cimic logró unas ventas de 2.445 millones de euros, apoyadas en el buen comportamiento de sectores estratégicos de crecimiento, en particular los centros de datos. El beneficio ordinario antes de impuestos de esta filial aumentó un 4,8% respecto a marzo de 2025, alcanzando los 116 millones de euros.

La cartera de proyectos de la subsidiaria australiana superó los 23.000 millones de euros, un 7,9% más que el año anterior, impulsada por las adjudicaciones de 2.980, gracias al crecimiento en todos los segmentos, especialmente en centros de datos, Defensa y movilidad sostenible.

Las ventas del área de Ingeniería y Construcción de ACS aumentaron un 2,9%, impulsadas por la actividad en los segmentos de alto crecimiento. El Ebitda creció un 16,1% alcanzando los 173 millones de euros, y el beneficio antes de impuestos aumentó un 18,2%, hasta los 81 millones de euros.

Por su parte, la cartera se incrementó un 5,3% ajustada por tipo de cambio, gracias a un elevado volumen de adjudicaciones de 3.535 millones de euros. En este sentido, los sectores que más crecieron fueron movilidad sostenible y transporte, además de infraestructuras y Defensa, donde el grupo se encuentra en una sólida posición tanto en Estados Unidos como en España y Alemania.

El área de Infraestructuras, donde operan Abertis, Iridium y ACS Digital & Energy, contribuyó con 37 millones de euros al beneficio ordinario total. Abertis mostró un sólido rendimiento operativo, con un crecimiento del tráfico del 1,4% apoyado en el buen comportamiento en España, Estados Unidos y Chile.

Las ventas y el Ebitda de Abertis en términos comparables crecieron un 6% y un 9% respectivamente, respaldadas por la diversificación geográfica de la cartera y el crecimiento de las tarifas vinculadas a la inflación. Iridium obtuvo un beneficio antes de impuestos de 9 millones de euros, y ACS Digital & Energy, el área que engloba el desarrollo de la plataforma de centros de datos, ganó 4 millones de euros.

ACS cerró el año con una deuda neta de 1.472 millones de euros, lo que supone una fuerte mejora de 1.375 millones desde marzo de 2025, a pesar de las importantes inversiones en asignaciones estratégicas de capital.

Esta buena evolución se debe al fuerte flujo de caja operativo neto de 2.349 millones de euros, lo que ha permitido mantener una atractiva remuneración al accionista (441 millones de euros en efectivo) y realizar inversiones estratégicas por un valor de 1.283 millones de euros en los últimos doce meses.