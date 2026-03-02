Juan Santamaría, consejero delegado de ACS, ha afirmado que la empresa espera «multiplicar por dos» el beneficio de Turner, filial de ACS en Estados Unidos, durante la presentación de los resultados del grupo de 2025. La compañía prevé que esto suceda y afirma que «desde luego no va a ser en muchos años, sino a medio plazo».

Santamaría ha recordado que «Turner ha multiplicado aproximadamente por 3,5 veces su beneficio en unos pocos años», y ACS cree que esto no se va a detener aquí, pues piensa «que va a seguir creciendo de forma muy significativa».

La razón es que la filial norteamericana «tiene una parte significativa de su cartera de pedidos en centros de datos», uno de los negocios en auge en estos tiempos y en los que el grupo se está posicionando con gran ventaja frente a la competencia.

En 2025, ACS ha ejecutado «564 millones de euros en inversiones financieras en proyectos de centros de datos», según Santamaría. En ese sentido, «las infraestructuras digitales representan aproximadamente el 28% de los nuevos pedidos», un segmento que se encuentra «impulsado por la demanda sostenible que sigue creciendo en centros de datos».

«El crecimiento en el mercado de centros de datos sigue siendo extremadamente fuerte», ha revelado. Por ello, la empresa «espera que se cuadruplique el CAPEX» de cara a 2034, «impulsado por el crecimiento de la IA generativa y la migración a la nube».

«El grupo tiene los recursos y las capacidades para cubrir esta creciente demanda», algo que está demostrando con el enorme despliegue que está llevando a cabo. En 2025, ACS ha logrado «varios nuevos proyectos de centros de datos a gran escala, incluyendo el anuncio de la construcción de un centro de 902 megavatios en Wisconsin, que es parte del programa Stargate».

«Más recientemente, se le ha concedido una participación en la entrega del campus de centros de datos de un gigavatio de 10.000 millones de dólares de Meta en Indiana, y, en Europa, Dornan ha conseguido el contrato para la construcción de un centro de datos de 160 megavatios en Holanda, que es el resultado de la estrategia de expansión de Turner en Europa», ha expuesto el CEO.

Evolución de Turner