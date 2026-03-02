Hacienda va a perseguir a los que cobren el IMV: cuenta atrás para que te quiten la ayuda

Los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital tendrán la obligación de rendir cuentas con Hacienda en la campaña de la renta 2026. Las personas vulnerables que en España reciben el IMV tienen como condición presentar sus ingresos anuales en el ejercicio del IRPF, independientemente de la cantidad que hayan ingresado en 2025. Consulta en este artículo sobre las obligaciones de los perceptores del IMV con Hacienda en la declaración de la renta.

«El Ingreso Mínimo Vital es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas». Así define la Seguridad Social en su página web esta ayuda que va destinada a las personas con menos recursos de nuestro país y especialmente a los niños y niñas que forman parte de estos núcleos familiares que están cerca de la pobreza.

Según informó el Gobierno a través de sus canales oficiales, el IMV llegó el pasado mes de enero a 798.312 hogares en los que viven 2.441.675 personas. De todas ellas, un 1.001.789 son niños, niñas y adolescentes. Después de la última subida aprobada para 2026 del 11,4%, la cuantía media del Ingreso Mínimo Vital por hogar fue en el primer mes del año 546,8 euros. Los beneficiarios que estén cobrando el IMV tendrán que cumplir con una condición para seguir recibiendo esta ayuda: rendir cuentas con Hacienda en la campaña de la renta.

El IMV y Hacienda con la renta 2026

Uno de los requisitos indispensables para recibir el IMV es demostrar estar en una situación de vulnerabilidad económica y para ello tienen que presentar sus ingresos anuales en la campaña de la declaración de la renta. La Seguridad Social deja claro en el apartado de obligaciones de estos ciudadanos que deberán «presentar anualmente declaración correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas».

La Agencia Tributaria obliga a presentar la renta a los trabajadores que superen el límite de 22.000 euros anuales y este baja a 15.786 en el caso de los que tengan dos pagadores y el segundo supere los 1.500 euros. Los trabajadores autónomos tendrán que presentar el IRPF independientemente de la cantidad que reciban anualmente y también los perceptores del IMV, que también tendrán que rendir cuentas con Hacienda.

Así que, en el caso de los beneficiarios del IMV que no presenten la declaración de la renta en la campaña de 2026, corren el riesgo de perder esta ayuda y también tener que devolver las cantidades recibidas de forma indebida durante este periodo. Sí que podrán volver a ser beneficiarios de esta ayuda siempre y cuando presenten sus ingresos anuales ante la Agencia Tributaria, aunque sea con una demora de tiempo.

Como indica la Agencia Tributaria en su página web, las fechas que tendrán los beneficiarios del IMV para rendir cuentas con Hacienda en la declaración de la renta 2026 son las siguientes: