Estos son los 5 libros que todo el mundo debería leer, según Arturo Pérez-Reverte

En una reciente aparición en el podcast «The Wild Project», el escritor Arturo Pérez-Reverte, conocido por obras como la saga «Las aventuras del capitán Alatriste» y la trilogía de «Falcó», recomendó una serie de libros que todo el mundo debería leer. En este contexto, defendió la necesidad de recuperar la lectura de obras fundamentales como «Don Quijote de la Mancha» o el teatro de Shakespeare para entender el mundo actual y las raíces culturales de Occidente.

Durante el programa, presentó su novela «Misión en París», la octava entrega de «Las aventuras del capitán Alatriste», cuya sinopsis es la siguiente: «Sonaba la medianoche en los relojes de París cuando entraron por la puerta de Saint-Jacques cuatro jinetes tan seguros de sí mismos como el trote firme de sus caballos. Es medianoche y comienza una misión secreta en tiempos de conflicto que podría cambiar el curso de los acontecimientos».

Estos son los libros que debes leer según Arturo Pérez-Reverte

Arturo Pérez-Reverte defiende que hay una serie de obras fundamentales que toda persona debería leer para comprender la cultura occidental.

En primer lugar, la Biblia no se debe entender única y exclusivamente como un texto religioso, sino como una referencia cultural para comprender el origen y la evolución de Occidente a lo largo de la historia. Según Arturo Pérez-Reverte, más allá de la fe, es un libro esencial para interpretar el arte, la historia y la literatura europea. Por lo tanto, incluso quienes no son creyentes, deberían leerla desde una perspectiva cultural.

Otro de los libros que todo el mundo debería leer en algún momento de su vida según Arturo Pérez-Reverte es «Don Quijote de la Mancha», considerada la primera novela moderna de la historia. Publicada en dos partes, la primera en 1605 y la segunda en 1615, tiene una gran profundidad psicológica y una estructura narrativa «extraordinaria». El escritor lo resume así: «En el Quijote está todo.»

En cuanto a Shakespeare, considera que es un autor imprescindible porque en su teatro representa todos los parámetros que conforman la condición humana, con sus ambiciones, conflictos y contradicciones. Para Arturo Pérez-Reverte, «Shakespeare es imprescindible porque en sus obras está el ser humano entero».

Respecto a las «Cartas de Séneca», valora su profundidad moral. Señala que «Séneca te enseña a vivir y a morir.» Destaca su sentido ético y su capacidad para orientar en situaciones cotidianas, prestando especial atención a la reflexión personal y la resiliencia.

Finalmente, sobre «La Eneida» y «La Odisea», afirma que «sin Homero y Virgilio no somos nada.» Con esta idea subraya que ambas obras establecen modelos literarios que han influido durante siglos en la literatura, el cine y el pensamiento cultural.

‘Cartas de Séneca’

Las «Cartas a Lucilio» son una de las obras más influyentes del pensamiento estoico. Escritas por Séneca como reflexiones dirigidas a su amigo Lucilio, ofrecen consejos sobre cómo afrontar la vida con serenidad, disciplina y coherencia moral. En ellas, el autor aborda temas como el tiempo, la virtud, la muerte, la amistad y el autocontrol: