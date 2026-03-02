Estos son los 5 libros que todo el mundo debería leer, según Arturo Pérez-Reverte
En una reciente aparición en el podcast «The Wild Project», el escritor Arturo Pérez-Reverte, conocido por obras como la saga «Las aventuras del capitán Alatriste» y la trilogía de «Falcó», recomendó una serie de libros que todo el mundo debería leer. En este contexto, defendió la necesidad de recuperar la lectura de obras fundamentales como «Don Quijote de la Mancha» o el teatro de Shakespeare para entender el mundo actual y las raíces culturales de Occidente.
Durante el programa, presentó su novela «Misión en París», la octava entrega de «Las aventuras del capitán Alatriste», cuya sinopsis es la siguiente: «Sonaba la medianoche en los relojes de París cuando entraron por la puerta de Saint-Jacques cuatro jinetes tan seguros de sí mismos como el trote firme de sus caballos. Es medianoche y comienza una misión secreta en tiempos de conflicto que podría cambiar el curso de los acontecimientos».
Estos son los libros que debes leer según Arturo Pérez-Reverte
Arturo Pérez-Reverte defiende que hay una serie de obras fundamentales que toda persona debería leer para comprender la cultura occidental.
En primer lugar, la Biblia no se debe entender única y exclusivamente como un texto religioso, sino como una referencia cultural para comprender el origen y la evolución de Occidente a lo largo de la historia. Según Arturo Pérez-Reverte, más allá de la fe, es un libro esencial para interpretar el arte, la historia y la literatura europea. Por lo tanto, incluso quienes no son creyentes, deberían leerla desde una perspectiva cultural.
Otro de los libros que todo el mundo debería leer en algún momento de su vida según Arturo Pérez-Reverte es «Don Quijote de la Mancha», considerada la primera novela moderna de la historia. Publicada en dos partes, la primera en 1605 y la segunda en 1615, tiene una gran profundidad psicológica y una estructura narrativa «extraordinaria». El escritor lo resume así: «En el Quijote está todo.»
En cuanto a Shakespeare, considera que es un autor imprescindible porque en su teatro representa todos los parámetros que conforman la condición humana, con sus ambiciones, conflictos y contradicciones. Para Arturo Pérez-Reverte, «Shakespeare es imprescindible porque en sus obras está el ser humano entero».
Respecto a las «Cartas de Séneca», valora su profundidad moral. Señala que «Séneca te enseña a vivir y a morir.» Destaca su sentido ético y su capacidad para orientar en situaciones cotidianas, prestando especial atención a la reflexión personal y la resiliencia.
Finalmente, sobre «La Eneida» y «La Odisea», afirma que «sin Homero y Virgilio no somos nada.» Con esta idea subraya que ambas obras establecen modelos literarios que han influido durante siglos en la literatura, el cine y el pensamiento cultural.
‘Cartas de Séneca’
Las «Cartas a Lucilio» son una de las obras más influyentes del pensamiento estoico. Escritas por Séneca como reflexiones dirigidas a su amigo Lucilio, ofrecen consejos sobre cómo afrontar la vida con serenidad, disciplina y coherencia moral. En ellas, el autor aborda temas como el tiempo, la virtud, la muerte, la amistad y el autocontrol:
- «No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho».
- «Mientras vivas, sigue aprendiendo a vivir».
- «La vida es larga si sabes usarla».
- «Sufrimos más en la imaginación que en la realidad».
- «No hay viento favorable para quien no sabe a dónde va».
- «La felicidad consiste en la tranquilidad del ánimo».
- «El que es valiente es libre».
- «La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por el aumento de los deseos».
- «La mayor riqueza es no desear nada».
- «No vivimos como queremos, sino como podemos».
- «La vida es como una obra de teatro: no importa que sea larga, sino que esté bien representada».
- «El alma fuerte se levanta por encima de las adversidades».
- «La dificultad fortalece la mente».
- «No es pobre el que tiene poco, sino el que desea más».
- «Cada día es una vida en sí misma».
- «Lo que no puede ser evitado, debe ser soportado con dignidad».
- «La mejor prueba de la virtud es la constancia».
- «La tranquilidad nace del orden interior».
- «El destino guía al que quiere y arrastra al que no quiere».
- «La sabiduría consiste en no dejarse arrastrar por las pasiones».
- «El tiempo no es oro, el tiempo es vida».
- «Vive cada día como si fuera el último».
- «No hay mayor riqueza que la paz interior».
- «La gratitud es el inicio de la grandeza».
- «La vida no es corta, nosotros la hacemos corta».
- «La mente serena supera cualquier tormenta».
- «La virtud es suficiente para la felicidad».
- «No depende de ti lo que ocurre, pero sí cómo lo afrontas».
- «La ira es una locura momentánea».
- «El hombre sabio se prepara para cualquier circunstancia».
- «El sufrimiento es parte de la condición humana».
- «Nada es permanente, excepto el cambio».
- «Aprende a vivir como si fueras a vivir siempre, pero actúa como si fueras a morir mañana».
- «La vida es una oportunidad, no una posesión