Comparecencia de Zapatero en el senado en directo | Últimas noticias sobre el ‘caso Koldo’ y el rescate de Plus Ultra

El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece este lunes en el Senado en el marco de la comisión de investigación del denominado caso Koldo. La sesión se centra en esclarecer distintos asuntos vinculados a rescates empresariales y presuntas intermediaciones que han generado controversia política en los últimos meses.
La comisión busca aclarar el alcance de su participación o conocimiento en decisiones relacionadas con el rescate de compañías aéreas durante la pandemia, así como posibles vínculos con empresarios señalados en distintas investigaciones.
El rescate de Plus Ultra, bajo la lupa
Uno de los principales puntos del interrogatorio gira en torno al rescate público de Plus Ultra Líneas Aéreas, aprobado en el contexto de la crisis sanitaria. Los senadores analizan los contactos mantenidos con empresarios vinculados a la aerolínea y si existieron gestiones o conversaciones previas relacionadas con la ayuda estatal.
En este contexto, también se han mencionado reuniones mantenidas días antes de actuaciones policiales en la sede de la compañía, así como la relación de determinados empresarios con el entorno del expresidente.
Otros rescates y presuntas comisiones
La comisión también aborda el rescate de Air Europa y las acusaciones sobre posibles comisiones vinculadas a la tramitación de ayudas públicas. Durante la sesión se prevé que se planteen preguntas sobre contactos con antiguos responsables ministeriales y empresarios implicados en la operación.
El llamado caso Koldo afecta igualmente a figuras como José Luis Ábalos, exministro de Transportes, cuya gestión durante ese periodo está siendo objeto de investigación política.
Actividad empresarial y relaciones internacionales
Otro de los ejes de la comparecencia es la actividad profesional desarrollada por familiares del expresidente en el ámbito de la comunicación y el marketing, así como su facturación en mercados internacionales. En el debate parlamentario también se ha mencionado la relación de Zapatero con Venezuela, país en el que ha desempeñado un papel de mediación política en los últimos años.
La sesión en la Cámara Alta se enmarca dentro de una investigación parlamentaria que no tiene carácter judicial, pero que busca depurar responsabilidades políticas y esclarecer posibles irregularidades.
Bildu no pregunta a Zapatero
El portavoz de EH Bildu, Gorka Elejabarrieta, no hace preguntas a Zapatero y dice que la comisión del Senado «responde a los intereses del PP y de Vox para hacer caer al Gobierno de coalición cueste lo que cueste».
Zapatero se niega a decir que Maduro es un dictador
El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se ha negado a responder si Nicolás Maduro es un dictador. «Voy a mantener mi compostura sobre ese tema», ha señalado tras la pregunta.
Zapatero: «No he recibido nada del Gobierno de Venezuela»
Zapatero, preguntado una vez más sobre su relación con Venezuela ha contestado lo siguiente: «No he recibido del Gobierno de Venezuela ni de Prevesa ni tengo una sociedad ni nada, al revés: no he hecho una tarea de tanta entrega sin nada a cambio en mi vida como esta de Venezuela».
Zapatero reitera que no tiene una «sociedad»
El ex presidente del Gobierno ha vuelto a resaltar que no tiene una «sociedad» y que paga todo con «IRPF».
Zapatero cuenta que es el único presidente que en su etapa «no ha tenido corrupción»
Zapatero ha destacado que es «el único presidente del Gobierno que en su etapa no tuvo ni un solo escándalo» de corrupción y ha expresado que «siempre» defenderá la «presunción de inocencia». «Recuerdo que cuando estalló la Gürtel y me preguntaron dije que, como presidente, no estaba capacitado para hablar de ello», cuenta.
Zapatero: «No ha habido un sólo dirigente del PP que haya querido hablar conmigo de Venezuela»
Zapatero ha señalado al PP, diciendo que ha habido un sólo dirigente del Partido Popular que haya querido hablar con él sobre Venezuela. «Se habla de mí sin saber, se habla de Venezuela sin conocer», señala.
Zapatero: «Siempre defenderé la presunción de inocencia»
Zapatero ha hecho hincapié en que siempre defenderá la «presunción de inocencia» tras ser preguntado sobre los casos en los que está involucrado.
Zapatero: «La amnistía es un reconocimiento de errores por ambas partes»
El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha señalado que la amnistía le parece un «reconocimiento de errores por ambas partes».
Zapatero cuenta que hay un «delirio de persecución» contra él
«Hay un delirio de persecución», ha señalado Zapatero en relación a informaciones que sobre él que considera «infundios», como las que apuntaban hace años a que tenía «una mina de oro en Venezuela» y que le «preocupaba» la detención del Pollo Carvajal.
Zapatero cuenta que Martínez nunca le pidió «nada extraño»
Respondiendo a las preguntas de la senadora de Más Madrid, Carla Antonelli, Zapatero ha insistido en que Julio Martínez Martínez es «su amigo» desde poco después de que dejase el Gobierno y ha señalado que «nunca» le pidió «nada extraño ni irregular». «A partir de aquí, respetar la instrucción», ha señalado
Zapatero: «Todo lo que se ha dicho son falsedades»
El ex presidente del Gobierno ha asegurado ante el Senado que todo lo que se ha dicho sobre el sobre que Delcy Rodríguez dio a Aldama sobre la financiación irregular del PSOE es «falso». «Todo lo que se ha dicho son falsedades»ha matizado.
Zapatero dice que la participación de sus hijas en la empresa de Julio Martínez «era parte del acuerdo»
Zapatero ha asegurado que la participación de sus hijas en la empresa de Julio Martínez «era parte del acuerdo» que tenían ambos.
Zapatero: «Jamás he tenido una sociedad»
El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha negado tener una sociedad. «Nunca he tenido una sociedad, todos mis impuestos con IRPF y eso es lo que hay, ninguna relación con otra cosa», ha asegurado.
Zapatero niega haber viajado a República Dominicana
El ex presidente del Gobierno Jose Luis Rodríguez Zapatero ha negado haber viajado a República Dominicana por «negocios» y que las veces que lo ha hecho ha sido en compañías como «Air Europa o Iberia».
Mención a OKDIARIO
La Senadora en las Cortes Generales de España, Carla Antonelli, ha mencionado a OKDIARIO durante su turno de preguntas, señalando que le parece una «vergüenza» que la comisión se base en recortes de OKDIARIO sobre Zapatero.
La relación de Zapatero y el Pollo Carvajal
Zapatero se ha referido a sus polémicos vínculos con el ex jefe de Inteligencia del dictador venezolano Nicolás Maduro y condenado por narcotráfico, Hugo El Pollo Carvajal: «Vi la noticia en la que se decía que el Pollo Carvajal comunicaba a la Audiencia Nacional que Zapatero tenía una mina de oro en Venezuela y otros chanchullos. Un día, a través de un preso que yo liberé, me transmitió una carta: ‘Estimado presidente, aprovecho la oportunidad para decirle que no he dicho ni tengo nada que decir de usted. Estoy acostumbrado a que los medios utilicen su nombre y no he tenido inconveniente en desmentirlo. No tengo conocimiento de ninguna irregularidad al respecto'», subraya el ex presidente.
Zapatero y Aldama
Zapatero ha explicado que conoció al comisionista del caso Koldo Víctor de Aldama en «un viaje de una hora y cuarto en un avión del Gobierno de Venezuela, Conviasa, y fruto de una coincidencia». «Yo estaba en el Palacio de Miraflores y me dijeron: ‘presidente, ¿tiene inconveniente en que le acompañe un empresario español hasta República Dominicana?’ Dije que no. Ya está. No me acuerdo de lo que hablé con él y no he vuelto a hablar con él», ha explicado.
Zapatero: «No he tenido relación con Plus Ultra»
El ex presidente Zapatero ha negado tener relación con la aerolínea Plus Ultra: «Yo no tenía ningún trabajo con Plus Ultra, no he tenido jamás ninguna relación con Plus Ultra», ha señalado.
Zapatero asegura haber participado en la «liberación de rehenes» de Venezuela
El ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado haber participado en la «liberación de rehenes» de Venezuela. «He participado directa e indirectamente en la liberación de centenares de presos», ha subrayado.
Zapatero: «Tengo una gran relación con Delcy»
Zapatero ha asegurado que tiene una «relación» con la chavista Delcy Rodríguez: «Tengo una gran relación con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, con Maduro menos. Yo hablaba con ella casi todas las semanas y no tenía nada que ver con ese viaje [cuando en enero 2020 la hoy presidenta de Venezuela viajó a España y fue interceptada en Barajas».
Zapatero responde en el Senado por el rescate de Plus Ultra y el 'caso Koldo'
Arranca en el Senado la comparecencia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ante la comisión de investigación del denominado ‘caso Koldo’.
Comparecencia marcada por la expectación política
La sesión se centrará en las preguntas de los grupos parlamentarios sobre su papel en los rescates de Plus Ultra Líneas Aéreas y Air Europa, así como en sus relaciones con empresarios vinculados a estas operaciones. Sigue aquí el minuto a minuto de una comparecencia marcada por la expectación política.
Zapatero: «La cuestión es qué tratan de hacer conmigo»
Sobre si considera que su presencia en la comisión responde a una motivación política, Zapatero ha señalado que «La cuestión no es qué hace Zapatero. La cuestión es qué tratan de hacer con Zapatero. Y eso afecta a la democracia. Por eso creo que estoy aquí».