Comparecencia de Zapatero en el senado en directo | Últimas noticias sobre el ‘caso Koldo’ y el rescate de Plus Ultra

El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece este lunes en el Senado en el marco de la comisión de investigación del denominado caso Koldo. La sesión se centra en esclarecer distintos asuntos vinculados a rescates empresariales y presuntas intermediaciones que han generado controversia política en los últimos meses.

La comisión busca aclarar el alcance de su participación o conocimiento en decisiones relacionadas con el rescate de compañías aéreas durante la pandemia, así como posibles vínculos con empresarios señalados en distintas investigaciones.

El rescate de Plus Ultra, bajo la lupa

Uno de los principales puntos del interrogatorio gira en torno al rescate público de Plus Ultra Líneas Aéreas, aprobado en el contexto de la crisis sanitaria. Los senadores analizan los contactos mantenidos con empresarios vinculados a la aerolínea y si existieron gestiones o conversaciones previas relacionadas con la ayuda estatal.

En este contexto, también se han mencionado reuniones mantenidas días antes de actuaciones policiales en la sede de la compañía, así como la relación de determinados empresarios con el entorno del expresidente.

Otros rescates y presuntas comisiones

La comisión también aborda el rescate de Air Europa y las acusaciones sobre posibles comisiones vinculadas a la tramitación de ayudas públicas. Durante la sesión se prevé que se planteen preguntas sobre contactos con antiguos responsables ministeriales y empresarios implicados en la operación.

El llamado caso Koldo afecta igualmente a figuras como José Luis Ábalos, exministro de Transportes, cuya gestión durante ese periodo está siendo objeto de investigación política.

Actividad empresarial y relaciones internacionales

Otro de los ejes de la comparecencia es la actividad profesional desarrollada por familiares del expresidente en el ámbito de la comunicación y el marketing, así como su facturación en mercados internacionales. En el debate parlamentario también se ha mencionado la relación de Zapatero con Venezuela, país en el que ha desempeñado un papel de mediación política en los últimos años.

La sesión en la Cámara Alta se enmarca dentro de una investigación parlamentaria que no tiene carácter judicial, pero que busca depurar responsabilidades políticas y esclarecer posibles irregularidades.