Sigue en directo la comparecencia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ante la comisión de investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado. La sesión se desarrolla en la Cámara Alta con la intervención de los distintos grupos parlamentarios, que interrogan al exdirigente socialista sobre su papel en varios asuntos bajo análisis político.

El foco de la comisión está puesto en el rescate público de Plus Ultra Líneas Aéreas, así como en la operación de ayuda financiera a Air Europa durante la crisis derivada de la pandemia. Los senadores plantean preguntas sobre contactos institucionales, reuniones con empresarios y posibles gestiones relacionadas con estas operaciones.

La comparecencia se enmarca dentro de una investigación parlamentaria que busca depurar responsabilidades políticas y aclarar las circunstancias que rodearon estos rescates. La señal de vídeo permite seguir en tiempo real las intervenciones, réplicas y turnos de palabra de los portavoces.