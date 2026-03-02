José Luis Rodríguez Zapatero: edad, origen, trayectoria y papel en la política española

José Luis Rodríguez Zapatero es una de las figuras más relevantes de la política española de las últimas décadas, ya que fue presidente del Gobierno entre 2004 y 2011. Su etapa al frente del Ejecutivo estuvo marcada por la gestión de una de las mayores crisis económicas de la historia reciente de España.

Este lunes, el ex presidente comparecerá en el Senado, donde el PP busca acorralar en el Senado a José Luis Rodríguez Zapatero por sus «negocietes» en Venezuela. Los populares exigirán al ex presidente de España sus declaraciones de bienes inmuebles dentro y fuera de España y la copia de las comunicaciones con las autoridades venezolanas relativas a Plus Ultra.

El PP vincula a Zapatero con «el dudoso rescate de la aerolínea Plus Ultra». Es este punto por el que justifican la citación del socialista. «La huida de Zapatero ha llegado a su fin», ha añadido la portavoz popular, advirtiendo de que el expresidente del Gobierno «tendrá la obligación legal de decir la verdad, responder por los posibles beneficios que pudo obtener por el rescate de Plus Ultra y sus favores a la narco dictadura de Maduro, y por el botín que pudieron obtener Sánchez y el PSOE por ello».

¿Cuántos años tiene y de dónde es?

José Luis Rodríguez Zapatero nació el 4 de agosto de 1960 en Valladolid, aunque creció en León, ciudad con la que siempre ha mantenido un fuerte vínculo personal y político. En la actualidad tiene 65 años.

Su infancia y juventud transcurrieron en León, donde estudió Derecho en la Universidad de León. Fue precisamente durante su etapa universitaria cuando comenzó a interesarse activamente por la política, afiliándose al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con apenas 18 años.

¿Qué nacionalidad tiene Zapatero?

José Luis Rodríguez Zapatero tiene nacionalidad española. Nacido y criado en España, ha desarrollado toda su carrera política en el ámbito nacional, aunque tras dejar la presidencia también ha participado en labores como mediador en procesos de diálogo en América Latina.

¿Cuántos años estuvo de presidente?

Rodríguez Zapatero fue presidente del Gobierno de España durante casi ocho años, desde abril de 2004 hasta diciembre de 2011.

¿Cuándo fue la crisis de Zapatero?

La crisis económica que marcó el mandato de Zapatero comenzó a notarse con fuerza en España en 2008, en el contexto de la crisis financiera internacional originada en Estados Unidos.

Aunque en un primer momento el Gobierno negó la gravedad de la situación, el deterioro económico se hizo evidente con el aumento del desempleo, el estallido de la burbuja inmobiliaria y el desplome del crecimiento. En 2010, el Ejecutivo aprobó duras medidas de ajuste y recortes del gasto público presionado por los mercados internacionales y por la Unión Europea.

¿Quién era el abuelo de Zapatero?

El abuelo de José Luis Rodríguez Zapatero fue Juan Rodríguez Lozano, capitán del Ejército republicano durante la Segunda República. Fue fusilado en 1936 al inicio de la Guerra Civil por mantenerse fiel al Gobierno republicano. La figura de su abuelo ha sido mencionada en varias ocasiones por el propio Zapatero como una influencia importante en su «compromiso político» y en su «defensa de la memoria histórica».