Zapatero reunió al ex jefe del espionaje chavista con Edmundo González en un hotel de La Finca para negociar con Maduro

El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero reunió al ex general chavista Miguel Rodríguez Torres con Edmundo González Urrutia para negociar con el régimen de Nicolás Maduro. La cita tuvo lugar en un hotel de la lujosa urbanización de La Finca, ubicada en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón.

Era el miércoles 2 de abril de 2025 cuando Zapatero decidió organizar una cita clandestina entre el chavismo y la oposición venezolana bajo su estricta supervisión. Nada ha trascendido de esta cita que se llevó a cabo en secreto meses después de que Nicolás Maduro le arrebatara las elecciones a González Urrutia.

Zapatero citó a ambos políticos venezolanos a las 18:30 horas en el AC Hotel La Finca by Marriott, un alojamiento discreto situado a las afueras de la capital y dedicado a estancias de negocios. El hotel tiene cuatro estrellas y cuenta con habitaciones amplias que superan los 200 euros la noche.

José Luis Rodríguez Zapatero ya estaba en el hotel tomándose un café con Edmundo González cuando apareció allí el ex ministro venezolano y ex líder del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) Miguel Rodríguez Torres. Zapatero le había invitado a la reunión y le explicó que se verían con González para pedirle un favor.

Quería la liberación de su yerno

El ex presidente Zapatero les presentó y le explicó a Edmundo González que Miguel Rodríguez Torres era la persona que le podía ayudar a negociar con el régimen chavista para liberar a presos. Rodríguez Torres mantenía, en ese momento, contacto con el actual ministro del Poder Popular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela Diosdado Cabello, que es el que da luz verde a las excarcelaciones.

González estaba muy interesado en conseguir la libertad de los presos, ya que su propio yerno estaba entonces preso en una cárcel de Venezuela tras ser acusado de terrorismo y conspiración por el gobierno de Nicolás Maduro. Se trata de Rafael Tudares Bracho, marido de su hija Mariana González y padre de sus nietos.

Edmundo les contó a Zapatero y a Rodríguez Torres su caso. Llamó a su hija por teléfono y ambos le explicaron a Zapatero y al ex general chavista cómo estaba sufriendo su familia por la encarcelación.

Fue entonces cuando Miguel Rodríguez Torres les explicó a ambos que la excarcelación sería denegada por Diosdado Cabello al ser el yerno del líder opositor. Sin embargo, les expuso que se podían intentar pequeños pasos poco a poco como ir a visitarle a la cárcel, cambiarle de prisión y finalmente sacarle de allí enviándole cartas a Cabello.

El proceso se demoró meses y no ha sido hasta hace unos días cuando ha salido en libertad gracias a la excarcelación masiva de presos tras la caída de Nicolás Maduro. Ha pasado 380 días en la cárcel.

Encuentro en el barrio de Salamanca

Edmundo González se ha afincado en España tras presentarse a las elecciones venezolanas y denunciar el fraude. González vive con su mujer en el lujoso barrio de Salamanca de Madrid, zona en la que se han afincado venezolanos con alto nivel adquisitivo.

Miguel Rodríguez Torres también vive en el barrio de Salamanca y ambos se encontraron en el Parque del Retiro unos días después de la cita en el hotel de Pozuelo de Alarcón. Edmundo iba con su mujer y ambos se saludaron de forma amistosa. Fue un encuentro fugaz en el parque.

El poder de Zapatero en Venezuela

Los dos políticos venezolanos mantienen una estrecha relación con Zapatero. El ex presidente español ayudó a Miguel Rodríguez Torres a huir de Venezuela tras un periodo en la cárcel. Zapatero le fue a buscar personalmente y se le trajo en un avión a Madrid. Le recalcó que su excarcelación había costado mucho y que se debía hacer rápidamente.

José Luis Rodríguez Zapatero tiene el poder de lograr excarcelaciones en Venezuela gracias a sus estrechos lazos con el chavismo. Zapatero tiene excelente relación con Delcy Rodríguez y su hermano Jorge, que también forma parte del Gobierno chavista. Desde hace años pide excarcelaciones gracias a sus contactos,

Zapatero ha viajado en decenas de ocasiones a Venezuela. Incluso, ha asistido a las elecciones venezolanas. Ha llegado a viajar a Caracas con su amigo Julio Martínez, investigado y detenido en el caso Plus Ultra.