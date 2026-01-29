Zapatero deja tirado a su conseguidor ‘Julito’ por miedo a que Plus Ultra le salpique: «Ni le llama ni le escribe»

José Luis Rodríguez Zapatero ha roto toda relación con Julio Martínez Martínez, conocido como Julito, su conseguidor y amigo íntimo durante años, desde que fue detenido en el marco de la investigación por presunto blanqueo vinculado a la aerolínea Plus Ultra. Según ha podido saber OKDIARIO de fuentes cercanas a ambos, ex presidente del Gobierno «no le ha llamado ni le ha escrito», dejándole completamente a su suerte por miedo a que el caso judicial acabe salpicándole.

El distanciamiento es absoluto. Y eso que la amistad entre ambos era total, hasta el punto de que Zapatero llegó a llevarle dos veces a Venezuela en avión privado. Pero ahora Julito ha pasado a ser un apestado. El socialista ha cortado toda comunicación con Martínez desde el momento en que tuvo conocimiento de su detención, a pesar de la estrecha relación que mantenían. Ambos tenían contacto prácticamente a diario: salían a correr juntos y colaboraban en temas de consultoría, el campo empresarial en el que el ex líder socialista se ha abierto camino tras abandonar La Moncloa gracias a su agenda nacional e internacional.

La ruptura resulta especialmente llamativa porque Zapatero y Julito hicieron negocios juntos durante años. De hecho, Martínez ayudó a impulsar el negocio de las hijas del ex presidente a través de su consultora Análisis Relevante, que realizó pagos a las Rodríguez Zapatero y las incluía como clientas en su página web hasta que estalló el escándalo.

El temor de Zapatero a verse envuelto en la investigación tiene fundamento: él mismo recibió pagos de Martínez y, además, le llevó en al menos dos ocasiones a Venezuela en su avión privado, donde el ex presidente mantiene contactos de alto nivel con el Gobierno chavista. Una conexión que ahora se convierte en un motivo más para intentar desvincularse por completo de su antiguo amigo y conseguidor.

La mano derecha de Zapatero

La amistad entre José Luis Rodríguez Zapatero y Julio Martínez Martínez se remonta a muchos años atrás. Julito era conocido en los círculos empresariales de Madrid como uno de los hombres del entorno del ex presidente del Gobierno y no dudaba en presentarse como la mano derecha de Zapatero, una relación que ahora el ex líder socialista se apresura a borrar.

Martínez controla un entramado de una veintena de empresas, la mayoría con sede social en una nave industrial de Elda (Alicante) en la que aparentemente no hay actividad. También mantiene activas compañías sin apenas trabajadores, pero que facturan grandes cantidades de dinero, un perfil empresarial que ha despertado el interés de los investigadores.

La consultora Análisis Relevante, una de las empresas que controla Julio Martínez, realizó pagos a las hijas de Zapatero, que figuraban en su página web como clientas. Sin embargo, a raíz de la detención de ‘Julito’ por la Policía Nacional, las Rodríguez Zapatero se apresuraron a borrar cualquier rastro de esa relación comercial. La familia no quiere saber nada del amigo que tanto les ayudó a impulsar sus negocios.

El papel clave en el rescate de Plus Ultra

Los investigadores sitúan a Julio Martínez como una pieza clave en la operación de rescate de Plus Ultra. Consideran que hizo gestiones para la aerolínea cuando sus responsables buscaban financiación tras atravesar graves problemas económicos. Además, le señalan como una persona de interés en el cobro del rescate de 53 millones de euros que le concedió el Gobierno de España en 2021, un rescate que ha sido objeto de numerosas críticas y que ahora está bajo la lupa judicial.

La juez Esperanza Collazos dirige esta investigación en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción. Esta misma semana, la magistrada ha prorrogado el secreto de sumario un mes más para continuar practicando diligencias en esta compleja investigación que se extiende a varios países extranjeros y que amenaza con destapar una trama de blanqueo de capitales vinculada a una de las decisiones más polémicas del Gobierno de Pedro Sánchez.