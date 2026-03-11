Quién es Paula Usero: todo sobre la vida y carrera de la actriz española

La actriz Paula Usero comenzó su trayectoria artística a los 7 años como imagen de la marca de muñecas Famosa y participó en otras campañas publicitarias. Tras estudiar Ciencias Políticas brevemente en la Universidad de Valencia, decidió dedicarse a la interpretación y se graduó en la ESAD de Valencia.

¿Quién es Paula Usero?

Paula Usero García (Valencia, 22 de octubre de 1991) es una actriz española de teatro, cine y televisión. Es especialmente conocida por su papel de Luisita Gómez en la serie Amar es para siempre y en su spin-off Luimelia, donde interpreta a una de las parejas protagonistas de la historia romántica entre Luisita y Amelia.

Además, su interpretación de Lidia en la película La boda de Rosa le ha valido múltiples nominaciones a premios nacionales e internacionales, consolidándola como una de las actrices más destacadas de la nueva generación en España.

Formada en la ESAD Valencia en interpretación textual y con experiencia en teatro, cortometrajes y cine, Paula combina su trayectoria artística con proyectos innovadores como su participación en música con el grupo Las hermanitas de la Calidad.

¿Cuántos años tiene Paula Usero?

Paula Usero nació el 22 de octubre de 1991. Tiene 34 años.

¿Dónde nació Paula Usero?

Paula Usero nació en Valencia (España).

¿Qué series y películas ha hecho Paula Usero?

Ha participado en numerosas series de televisión, películas y cortometrajes a lo largo de su carrera. Aquí tienes un resumen organizado por tipo de producción:

Series de televisión

Velvet Colección (2017–2018) – Inés

(2017–2018) – Inés Amar es para siempre (2017–2020, 2024) – María Luisa Luisita Gómez Sanabria

(2017–2020, 2024) – María Luisa Luisita Gómez Sanabria Paquita Salas (2018) – Charlotte García

(2018) – Charlotte García Justo antes de Cristo (2019) – Rosaura

(2019) – Rosaura Luimelia (2020–2021) – María Luisa Luisita Gómez Sanabria

(2020–2021) – María Luisa Luisita Gómez Sanabria La cocinera de Castamar (2021) – Elisa Costa

(2021) – Elisa Costa Noche de chicas (2023) – Kira Monteolivo

(2023) – Kira Monteolivo Las abogadas (2024) – Lola González Ruiz

(2024) – Lola González Ruiz Manual para señoritas (2025) – Josefina

(2025) – Josefina Esa noche (2026) – Cris (reparto principal)

Películas

El olivo – Adelle

– Adelle La boda de Rosa – Lidia Román

– Lidia Román Llenos de gracia – Hermana Angelines

– Hermana Angelines Solos en la noche – Marisol

Cortometrajes

Quadrophenia (2015) – Chica de la biblioteca

(2015) – Chica de la biblioteca Filter (2016) – Sofía

(2016) – Sofía Irene’s Love (2017) – Irene

(2017) – Irene Cuando haces pop (2021) – Ruth

(2021) – Ruth XSmall (2022) – Tania

¿En qué serie se hizo famosa Paula Usero?

Se hizo famosa por su papel de María Luisa Luisita Gómez Sanabria en la serie Amar es para siempre.

Su popularidad creció aún más gracias al spin-off Luimelia, centrado en la historia de amor entre Luisita y Amelia, que se convirtió en un fenómeno en redes sociales y plataformas de streaming.

¿Qué personaje interpreta Paula Usero en ‘Amar es para siempre’?

En Amar es para siempre, interpreta a María Luisa Luisita Gómez Sanabria, hija de Manolita y Marcelino, quienes regentan un bar en la Plaza de los Frutos.

Su personaje se vuelve especialmente destacado por su historia romántica con Amelia, formando la pareja conocida como Luimelia, que también protagoniza el spin-off homónimo.

¿Paula Usero tiene pareja?

No ha hecho pública información sobre su vida sentimental actual. Mantiene su vida privada alejada de los medios, por lo que no se sabe si tiene pareja en este momento.

En su trabajo, ha tenido relaciones ficticias muy conocidas en pantalla, como la pareja Luisita y Amelia en Amar es para siempre y Luimelia, pero eso pertenece a la ficción y no refleja su vida personal.

¿Qué estudió Paula Usero?

Se formó en interpretación. Durante su infancia estudió en la Escuela del Actor y, tras un breve paso por Ciencias Políticas en la Universidad de Valencia, decidió dedicarse completamente a la actuación.

En 2012 ingresó en la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Valencia, donde completó el Grado de Interpretación Textual. Además, se formó con cursos especializados en:

Caracterización (con Carlos Marco ).

). Verso libre y Shakespeare en contexto contemporáneo (con Ximo Flores ).

). Esgrima escénica (con Vicente Safont ).

). Técnicas de movimiento y acrobacia (con Luis Meliá).

¿En qué plataformas se pueden ver las series de Paula Usero?

Se puede ver en Netflix, Atresplayer y Dinsey Plus.

¿Qué premios ha ganado Paula Usero?

Ha recibido varios premios y nominaciones importantes por su trabajo en cine y televisión. Los más destacados son:

Premios ganados

Premios Produ (2020) – Mejor serie corta por Luimelia, junto a Carol Rovira.

(2020) – Mejor serie corta por Luimelia, junto a Carol Rovira. Festival internacional de series Nostrum (2020) – Premio Conciencia por Luimelia, junto a Carol Rovira.

(2020) – Premio Conciencia por Luimelia, junto a Carol Rovira. Premios Cinema Jove (2021) – Premio Un futuro de cine, reconocimiento a intérpretes emergentes en España.

(2021) – Premio Un futuro de cine, reconocimiento a intérpretes emergentes en España. Premios Andalesgai (2019) – Premio a la visibilidad por Luimelia, junto a Carol Rovira.

