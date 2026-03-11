¿Quién juega hoy la Champions League? Todos los partidos de la jornada

La Champions League afronta en la tarde de hoy, miércoles 11 de marzo, la segunda jornada de partidos de ida de los octavos de final de la competición. Un total de ocho equipos se enfrentan en cuatro partidos que pueden comenzar a encaminar el devenir de las eliminatorias. Los clubes clasificados desde el playoff disputan la ida en su estadio, quedando reservada la condición de local para la vuelta a los equipos que formaron parte del Top 8 de la fase de liga.

La ronda de octavos de final dio el pistoletazo de salida este martes con las primeras cuatro eliminatorias, que serán las últimas en finalizar al celebrar su encuentro de vuelta el próximo miércoles 18 de marzo. Dos de ellas quedaron encaminadas, con las goleadas de Atlético de Madrid (5-1) y Bayern de Múnich (1-6) ante Tottenham y Atalanta, respectivamente. Sin embargo, los duelos entre Liverpool y Galatasaray, con el 1-0 a favor de los turcos, y FC Barcelona y Newcastle, con empate a uno, dejan todo abierto de cara a los partidos de vuelta.

Todos los partidos de hoy en la Champions League

La Champions League presenta su jornada de miércoles con una parrilla compuesta por cuatro partidos entre algunos de los mejores equipos del continente europeo. En el primer turno del día entrará en escena el líder invicto de la liguilla y máximo favorito a levantar el título, un Arsenal que se mide al Bayer Leverkusen. También hace su aparición en octavos el vigente campeón, el PSG, que vivirá la revancha de la final del Mundial de Clubes ante el Chelsea.

El club con más historia de la competición, el Real Madrid, se mide en la noche del miércoles al Manchester City; en un duelo que se ha convertido en un clásico moderno de la Champions. Por otro lado, el Bodo/Glimt y Sporting de Portugal se enfrentan en un duelo entre dos de las grandes revelaciones de la presente edición. Los noruegos vienen de superar al Inter en el playoff, mientras que el conjunto lisboeta fue la gran sorpresa del Top 8.

Bayer Leverkusen – Arsenal (18:45 horas)

(18:45 horas) Bodo/Glimt – Sporting Clube de Portugal (21:00 horas)

(21:00 horas) PSG – Chelsea (21:00 horas)

(21:00 horas) Real Madrid – Manchester City (21:00 horas)

Los jugadores apercibidos en la Champions League

Un total de 51 futbolistas llegaron a la ida de los octavos de final de Champions a una tarjeta amarilla de la sanción. Algunos como Kimmich u Olise, ambos del Bayern, aprovecharon la situación de la eliminatoria para quedar limpios de cara a cuartos de final. Otros como Lamine Yamal estuvieron cerca de perderse la vuelta de forma no deseada. Para los cuatro partidos de hoy, estos son los jugadores apercibidos de cara a la vuelta. El que más riesgo asume es el Real Madrid, con hasta seis futbolistas en riesgo; aunque sólo tres de ellos están disponibles para Arbeloa

Bayer Leverkusen: Aleix García y Kofane

Arsenal: Norgaard

PSG: Nuno Mendes

Chelsea: Enzo Fernández y Andrey Santos

Bodo/Glimt: Auklend y Berg

Sporting Portugal: Luis Suárez

Real Madrid: Huijsen, Tchouaméni, Vinicius, Carreras, Bellingham y Rodrygo

Manchester City: Guéhi, O'Reilly y Savinho.

Cuándo juega hoy el Real Madrid la Champions League

El Real Madrid volverá a verse las caras con un viejo conocido en la Champions League. No es otro que el Manchester City de Pep Guardiola, al que ya se enfrentó en la fase de liga -con victoria citizen- y con el que se ha cruzado en las eliminatorias por quinta vez de forma consecutiva. El Santiago Bernabéu acogerá, a partir de las 21:00 horas de la España peninsular, la ida de los octavos de final de la Champions entre Real Madrid y Manchester City.