La hora de los jugadores para el Real Madrid

Se acabaron las excusas. Bueno, realmente se acabaron hace tiempo. Desde que el estadio Santiago Bernabéu empezó a mirar sin miramientos a unos jugadores que no están dando el nivel exigido. Nadie debe olvidar que esta plantilla tiene unas carencias de difícil solución por el momento, ya que necesita una reconstrucción que sólo se puede llevar a cabo este verano. También se debe decir que no es normal la cantidad de lesiones que están sufriendo los blancos. Para este encuentro, sin ir más lejos, serán siete las ausencias por lesión. En fin, la situación es trágica, pero los futbolistas deben dar la cara.

El madridismo es una afición tan exigente como justa. No soportan que sus jugadores no den el cien por cien en cada partido, pero al mismo tiempo tienen claro que cuando los futbolistas lo dejan todo sobre el césped no se les puede pedir más. Eso es, justamente, lo que espera un Santiago Bernabéu en depresión que apunta a no colgar el cartel de «no hay billetes» en un partido de esta magnitud, ver para creer, en el duelo contra el Manchester City.

No obstante, desde el vestuario del Real Madrid saben que deben dar un paso al frente. Que su afición se merece una alegría, aunque dudan de que sean capaces de dársela, ya que son los primeros en tener claro que es muy probable que no les dé el nivel para doblegar al Manchester City. A pesar de esto, saltarán al verde del Santiago Bernabéu con la convicción de que deben dejárselo absolutamente todo y con la presión de saber que el foco les apuntará directamente a ellos.

Los jugadores, responsables

Los pitos, las críticas, los enfados recaerán sobre unos futbolistas que esta temporada -y la anterior.-han tensado demasiado la cuerda con su afición. No pudo Ancelotti, no valió Xabi y no puede ser el culpable Arbeloa; todos ellos tienen parte de responsabilidad en lo que ha sucedido en los últimos tiempos, pero los máximos culpables son los jugadores.

En el vestuario del Real Madrid también saben que caer contra el Manchester City, algo que ven venir, y terminar de liquidar sus opciones de Liga provocará que la temporada se les haga demasiado larga a los madridistas. En la casa blanca saben que están en marzo y por delante quedan dos meses y medio de competición en los que, de no haber nada en juego, sufrirán mucho cada vez que tengan que jugar en el Bernabéu ante una afición cansada de sinsabores.