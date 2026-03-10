El Real Madrid se medirá al Manchester City con siete lesionados

Mbappé, Bellingham, Alaba, Carreras, Ceballos, Rodrygo y Militao: estas son las bajas que tiene el Real Madrid para el encuentro de ida de los octavos de final de la Champions que enfrentará a los blancos con el Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu. Casi nada la lista de caídos para afrontar un partido que marcará el devenir de los de Arbeloa en la máxima competición continental.

Mbappé regresó de París el domingo a Madrid tras estar casi dos semanas en su país recuperándose de la lesión que sufre en la rodilla izquierda. El galo intentará estar en la vuelta, aunque parece complicado. Bellingham, que también estuvo en Londres, no regresará hasta abril. Carreras estará una semana de baja por una lesión en el gemelo. Alaba sufre molestias musculares. Ceballos está en una situación parecida a la de Jude, al igual que Militao. Mientras que Rodrygo ha sido operado de la grave lesión que sufre en la rodilla.

Con esta situación afronta el Real Madrid la ida de los octavos de final de la Champions. Los blancos tienen una situación muy complicada y las sensaciones en Valdebebas horas antes de afrontar el partido son que va a ser muy complicado poder competir contra un Manchester City que llega en un gran estado de forma. «No hemos visto esto en más de 10 años», aseguran desde el vestuario madridista cuando se pregunta por el tema de las lesiones.

No obstante, al Real Madrid no le queda otra que competir y lo darán absolutamente todo para intentar sacar el mejor resultado posible del Santiago Bernabéu con la idea de estar en octavos de final. Los blancos saben que se juegan muchas de sus opciones de seguir vivos en Europa en este encuentro, ya que ganar en casa será clave para afrontar la vuelta con garantías.