Rodrygo es operado con éxito y empieza su batalla más difícil en el Real Madrid

Rodrygo Goes fue operado este martes por el doctor Manuel Leyes y bajo la supervisión de los servicios médicos del Real Madrid de la rotura de ligamento cruzado anterior y de menisco externo de la rodilla derecha sufrida ante el Getafe. Tal y como ha confirmado el club blanco a través de un parte médico, la intervención ha sido un éxito y ahora por delante el brasileño tiene un duro camino que recorrer para volver a jugar al fútbol.

Rodrygo ha llegado muy fuerte a esta operación, algo que es tremendamente importante. Tanto física como mentalmente, el atacante estaba preparado para pasar por el quirófano. Desde que se confirmó la grave lesión, ha estado trabajando en llegar bien a esta intervención, algo que es tremendamente importante para la futura recuperación.

Ahora, Rodrygo comienza un duro camino para volver a jugar. El plazo de recuperación de este tipo de lesiones suele ser de entre 10 meses y un año. No obstante, lo más importante para el jugador es recuperarse bien para volver a estar al cien por cien. Casi de manera inmediata, comenzará con su proceso de recuperación tanto con los preparadores del Real Madrid como con su preparador personal, Marcel Duarte.

El Real Madrid le arropa

El Real Madrid le ha transmitido todo el cariño y apoyo. Para el club blanco, Rodrygo siempre ha sido un jugador clave y así lo seguirá siendo. Desde Valdebebas tienen claro que le esperarán y cuentan con que la próxima temporada vaya a ser un futbolista destacado dentro de la plantilla madridista. Hay que recordar que tiene contrato hasta 2028.

Rodrygo empieza desde hoy su kilómetro 0. Por delante tiene muchos meses en los que vivirá una auténtica montaña rusa de emociones. Habrá momentos complicados y otros más optimistas, pero el objetivo es solo uno: volver a ser un jugador fundamental.