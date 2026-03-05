Rodrygo Goes rompe la operación salida en el Real Madrid. La grave lesión de rodilla del brasileño, que le tendrá apartado de los terrenos de juego por un largo e indeterminado periodo de tiempo, impide que el club blanco pueda ponerle en el mercado para financiar parte de la imprescindible reconstrucción de la plantilla que necesita hacer el próximo verano.

El Real Madrid necesita completar a final de temporada una operación salida amplia y potente. El pasado verano el club blanco, que ya intentó sin éxito que saliera Rodrygo, no consiguió recaudar ni un solo euro por venta de jugadores de la primera plantilla. Salieron Modric, Lucas Vázquez y Vallejo, pero los tres terminaban contrato y sus salidas sólo produjeron un ligero alivio en la masa salarial.

Entonces el Real Madrid invirtió 186 millones en fichajes, incluidos los 8 kilos al Bayer Leverkusen por Xabi Alonso, para cerrar las incorporaciones de Trent (10 millones), Mastantuono (61), Huijsen (58) y Álvaro Carreras (50). Los ingresos por el Mundial de Clubes, que ascendieron a 74 millones de euros, y los 31 kilos extra por el traspaso de canteranos aliviaron en parte el balance entre ingresos y gastos por altas y bajas.

Un año difícil para Rodrygo

Ahora, con el equipo todavía vivo en Liga y Champions pero con unos síntomas evidentes de que la temporada acabará en blanco, en la cúpula del Real Madrid asumen que la reconstrucción que comenzó el verano pasado debe tener un nuevo impulso a final de temporada. El club blanco fichará un central de nivel mundial y también un mediocentro top. Esas son las dos prioridades marcadas por los responsables de fijar el proyecto deportivo del Madrid. Pero habrá más fichajes.

Pero para financiar parte de esas altas el Real Madrid necesita ingresos por la operación salida. No vendrán de las salidas más que cantadas de los tres jugadores que acaban contrato en 2026: Alaba, Carvajal y Rüdiger. Sí que se espera recaudar en torno a los 20 millones por los traspasos de Fran García y Ceballos, que terminan en 2027, además de lograr un ligero alivio salarial si Mendy acepta irse con la carta de libertad.

El Real Madrid, además de estas salidas menores, contempla el traspaso de al menos dos jugadores importantes sobre los que edificar esos ingresos de la operación salida. El primero en la lista es Eduardo Camavinga, cuyo rendimiento en las últimas temporadas se ha estancado cuando no involucionado. En la Premier se lo rifan y el club blanco espera recaudar una cifra en torno a los 70 millones por el internacional francés.

El otro candidato para una venta importante era Rodrygo Goes, pero su lesión le saca de la lista de transferibles y puede meter directamente en ella a dos jugadores que el Real Madrid no tendría problema en traspasar. El primero es Brahim Díaz, que ha ido perdiendo minutos e importancia desde que se fue Ancelotti. Renovado aunque aún no se haya hecho público, el hispano-marroquí es otro jugador con un gran cartel en la Premier. Lo mismo le ocurre al canterano Gonzalo García, que podría salir para hacer caja y, de paso, hacer hueco para el regreso de Endrick.