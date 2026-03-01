Brahim se hace invisible para Arbeloa

La situación de Brahim Díaz en el Real Madrid ha cambiado de manera radical en muy poco tiempo y de forma totalmente inesperada. Cuando el internacional marroquí regresó de la Copa de África, muchas cosas habían cambiado por Valdebebas, principalmente el entrenador. Xabi se había ido y Arbeloa era el nuevo jefe de la nave madridista. Poco a poco, el nuevo técnico del equipo blanco le fue metiendo en dinámica de equipo y el atacante fue respondiendo con grandes actuaciones.

Ante Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu y frente al Valencia en Mestalla, dio dos asistencias, una a Vinicius y otra a Mbappé, y provocó un penalti capital para que los blancos ganasen en su feudo al conjunto rayista en el minuto 100 de encuentro, lo que demostraba que su peso dentro del terreno de juego cada día es mayor. De hecho, parecía que más pronto que tarde iba a tener su oportunidad de jugar de titular, pero lejos de eso ha ido desapareciendo de los planes de Arbeloa.

El momento más complicado para Brahim se vivió el pasado martes en el estadio Santiago Bernabéu en la vuelta del playoff de la Champions contra el Benfica. Brahim, que fue suplente, comenzó a calentar, pero Arbeloa le mandó a sentarse poniendo por delante a los canteranos César Palacios y Thiago Pitarch. El internacional marroquí se quedó sin jugar y sin entender qué había pasado para perder tanto protagonismo en tan poco tiempo. Especialmente porque ambos jugadores del Castilla no saltaron al terreno de juego con la eliminatoria ni mucho menos sentenciada. Un gol de los lusos habría puesto contra las cuerdas a los madridistas.

Brahim salió del estadio Santiago Bernabéu contrariado y enfadado. Ni entendía ni entiende qué está sucediendo en este momento de la temporada. Brahim se siente bien y está convencido de que puede aportar mucho dentro del terreno de juego, pero la realidad es que su protagonismo cada día es más limitado. Es plenamente consciente de que Arbeloa ha encontrado un equipo, pero también cree que se puede adaptar a este nuevo esquema, algo que por el momento desde el banquillo madridista no ven. Siempre ha sabido que ser titular indiscutible es importante, pero se sentía cómodo con el papel de actor secundario. De jugador número ’12’.

Trabajo y más trabajo

Brahim está viviendo un momento complicado en el Real Madrid, pero al mismo tiempo tiene claro que no es el momento de hacer polémica y sí de bajar la cabeza, trabajar e intentar conseguir los minutos que en estos momentos no tiene. El malagueño siempre se ha caracterizado por ser un jugador que hace vestuario y que se centra en mejorar.