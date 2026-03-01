Alaba-Rüdiger, pareja de urgencia

El Real Madrid tiene un problema grave en defensa. En un momento de la temporada en cada lesión se mira con lupa de cara al calendario, la zaga madridista vuelve a ser la más castigada. La reciente lesión de Raúl Asencio, no solo encendió las alarmas por el estado del futbolista, sino de cara a las soluciones de Álvaro Arbeloa teniendo en cuenta cómo está la enfermería. Es por ello que muchas miradas apuntan a que, en estos casos, el botón rojo a pulsar tiene nombres y apellidos: Antonio Rüdiger y David Alaba.

En el partido contra el Benfica fue la pareja que se vio obligada a jugar después de que el canterano tuviera que salir del terreno de juego tras llevarse una fuerte conmoción por un golpe con Eduardo Camavinga. El austriaco no estaba en los planes que saliera a jugar, pero en el banquillo no había otra opción de que formase dupla con el alemán para defender el resultado. Conocido el parte médico de Asencio, en el Real Madrid barajan todas las opciones para aguantar para que los lesionados regresen con el grupo.

Dean Huijsen aún no está totalmente recuperado del gemelo y es duda para que pueda tener minutos ante el Getafe el próximo lunes. En el club apuntan a que su reaparición será ante el Celta el próximo fin de semana. Eso, sumado a la baja ya conocida de Eder Militao, hace que la combinación Rüdiger-Alaba sea la que apunta a estar ante el conjunto azulón, e incluso para Vigo. Otra opción es la de recurrir a Tchouaméni para la zaga, aunque las lesiones de Ceballos y Bellingham hacen que el mediocampo necesite de sus servicios.

Oportunidad de oro para Rüdiger y Alaba

Ninguno de los dos está teniendo un rol importante dentro de la plantilla. La transición comenzó este curso ya que ambos ya superan la treintena de edad, incluso podría darse el caso de que sean sus últimos meses en Chamartín. Rüdiger es el que más está jugando de los dos a pesar de seguir renqueante de las lesiones. Titular en once de los 12 partidos que ha disputado y dejando buenas actuaciones de su compromiso para ejercer de líder y ordenar la defensa. Una experiencia que comparte con Alaba, que suma la misma cantidad de partidos jugados, pero apenas tres titularidades.

Nunca han coincidido como pareja de centrales titulares esta temporada, pero las circunstancias apuntan a que los próximos partidos puedan hacerlo con sus futuros aún en el aire. El objetivo es recuperar efectivos para la eliminatoria contra el Manchester City en Champions, especialmente en la ida el próximo 11 de marzo. Hasta entonces, el Real Madrid tiene una pareja de urgencia.