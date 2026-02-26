Asencio tranquiliza al Real Madrid tras pasar por el hospital: «Ha sido solo un susto»

Raúl Asencio ha hablado por fin tras el susto que dio en el Santiago Bernabéu. El central tuvo un fuerte choque con Camavinga en el Benfica-Real Madrid y enmudeció al madridismo como tuvo que marcharse en camilla y collarín para ir directo al hospital. Allí estuvo varias horas para que realizaran las primeras pruebas médicas y conocer el alcance de la lesión.

Aunque las imágenes de la acción son sensibles, Asencio salió de madrugada con el pulgar arriba. Así lo quiso confirmar en sus redes sociales para evitar que la preocupación se apoderase del ambiente: «¡Gracias por todos los mensajes de ánimo! Ha sido solo un susto. Vamos a por la siguiente ronda. ¡¡¡HALA MADRID!!!», escribió en su perfil de Instagram.

Lo cierto es que el golpe podía haberlo llevado a tener una lesión más grave. Aunque aun no hay parte médico oficial ni tiempo de baja, en el Real Madrid ya descartan que no sea tan grave como pareció en un primer momento. Ambos jugadores fueron a por un balón dividido y chocaron en el aire, siendo Asencio el más perjudicado al caer desequilibrado. Estuvo varios minutos sin moverse mientras las asistencias procedían a explorar la zona de las cervicales, zona donde más se tocaba el central poco después del impacto.

Previamente, Álvaro Arbeloa adelantaba el diagnóstico: «Es algo de cuello, no parece grave. Ha ido al hospital, espero que quede en susto. Ha sido un buen golpe, ha salido en camilla y se nos ha encogido el estómago. Parece que no va a ser nada», explicó en rueda de prensa. Se espera que en las próximas horas, el Real Madrid tenga un informe más detallado de la altura de la lesión que sufre y a la espera de cuantos partidos podría perderse. Un problema para un Arbeloa que tiene la defensa entre algodones con Huijsen y Militao lesionados.