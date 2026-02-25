Asencio se marcha directo del Bernabéu al hospital en una UVI móvil tras un tremendo golpe con Camavinga

Raúl Asencio tuvo que abandonar en camilla el Real Madrid-Benfica al recibir un fuerte golpe en la cabeza de su compañero Camavinga. Ambos jugadores no se percataron de la presencia del otro y chocaron en un salto. El peor parado fue el central, que fue atendido durante varios minutos sobre el césped, siendo finalmente sustituido por David Alaba.

Aunque lo más preocupante fue que los servicios médicos estuvieron durante un largo periodo hasta que le sacaron del campo junto a él. Camavinga se marchó también, aunque se retiró por su propio pie y sin nigún problema aparente. Asencio fue trasladado directamente al hospital sanitas Valdebebas. El pronóstico no parece grave y allí será sometido a pruebas para descartar cualquier inconveniente.

Arbeloa cambió a los dos futbolistas en el minuto 77 del partido, minutos después de haber sufrido un aparatoso golpe. En el caso del canario, se lo llevó en la cabeza, lo que le llevó a quedar tendido sobre el césped y tener que ser atendido durante cerca de cuatro minutos. El futbolista no pudo retirarse del terreno de juego por su propia cuenta, teniendo que abandonar el campo en camilla.