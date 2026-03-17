Thibaut Courtois sufrió una sobrecarga en el abductor derecho en la primera mitad del encuentro que enfrentó a Manchester City y Real Madrid en el Etihad Stadium. El belga sufrió una dolencia muscular y tuvo que ser sustituido al descanso por Lunin, que calentó con intensidad sobre el césped durante el tiempo en el que sus compañeros estaban en el vestuario.

Esta baja es capital para el Real Madrid. No porque Lunin no haya demostrado con creces que es un grandísimo portero, sino porque Courtois es, con diferencia, el mejor guardameta del mundo. Dependiendo de su dolencia, con el derbi contra el Atlético de Madrid a la vuelta de la esquina, los de Arbeloa deben cruzar los dedos.