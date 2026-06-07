Raúl Asencio, primer futbolista del Real Madrid en posicionarse tras las elecciones presidenciales

Raúl Asencio ha sido el primer jugador de la plantilla del Real Madrid en posicionarse en la jornada de elecciones presidenciales de este domingo. El futbolista canario ha compartido en su cuenta de Instagram una fotografía estrechando la mano de Florentino Pérez minutos después de que se cerraran las urnas y comenzara el recuento tras la votación de los socios. Además, Asencio ha acompañado la instantánea con dos emoticonos: un corazón blanco y un gesto que imita el saludo militar.

El hecho de que el canterano madridista tome partido antes de conocer los resultados definitivos ha sorprendido. Todas las encuestas apuntan a la victoria de Florentino Pérez sobre Enrique Riquelme, aunque el escrutinio se retrasará por la impugnación de hasta 900 votos por correo; según ha podido saber OKDIARIO desde las sedes de ambas candidaturas. Se espera que la participación definitiva de los socios ronde el 40% del censo electoral y que los resultados puedan conocerse a lo largo de la noche del domingo.

Raúl Asencio se ha adelantado a una victoria que parece tener cerca Florentino Pérez con más de un 60% de los votos. El defensa central espera continuar en la disciplina del club blanco una temporada más tras completar su primera campaña como jugador de pleno derecho del primer equipo. La salida de Alaba ha dejado un hueco libre en el centro de la defensa que ocupará Konaté, que llegaría como agente libre si Florentino Pérez es reelegido como presidente. También es una incógnita la continuidad de Antonio Rüdiger, que acaba contrato, pero que debe sentarse con el Real Madrid para negociar una posible renovación.

Raúl Asencio, presente en el UD Las Palmas-Málaga

El futbolista canario también ha compartido en su cuenta de Instagram una storie en el Estadio de Gran Canaria, donde está presenciando la ida de las semifinales del playoff de ascenso a Primera División entre la UD Las Palmas y el Málaga. Asencio fue canterano del conjunto canario, donde llamó la atención del Real Madrid y se ganó su fichaje por el Cadete B del club merengue. El futbolista del Real Madrid afronta unos días de vacaciones en su tierra natal, a la espera de saber cuál es su futuro en el conjunto blanco. Su intención es clara, y no es otra que continuar vistiendo la camiseta del Real Madrid.