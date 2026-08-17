Courtois desvela la petición de Mourinho al vestuario del Real Madrid

Thibaut Courtois analizó para los medios del club la victoria del Real Madrid contra el Schalke en el último amistoso de pretemporada del club blanco. El portero valoró de forma muy positiva el rendimiento del equipo en un partido que encarriló gracias a los goles de Mbappé, Huijsen y Carlos Espí. El belga también desveló la petición que ha hecho José Mourinho a los jugadores del Real Madrid y, por lo que se ve en el campo, están cumpliendo a la perfección.

«Era la última prueba antes de empezar la Liga la semana que viene y era importante hacer un buen partido. Creo que lo hicimos. Hemos estado muy seguros atrás. Hemos tenido muchas ocasiones, buen juego y físicamente veo muy bien a todos. Creo que todos hemos trabajado bien y eso es importante para empezar», manifestó Thibaut Courtois minutos después de que el Real Madrid cerrara la temporada con una aplastante victoria contra el Schalke 04 gracias a los goles de Mbappé, Huijsen y Carlos Espí.

Courtois también desveló que los jugadores están «con mucha ilusión y con muchas ganas». «Estamos entrenando muy bien y seriamente porque todo el mundo quiere una gran temporada. Veo mucha entrega y creo que eso es importante. Muchas ganas de empezar», afirmó el portero una semana antes del debut liguero del Real Madrid, que será este sábado a las 21:30 horas en Cornellá ante el Espanyol.

Courtois y la petición de Mourinho

Thibaut Courtois también desveló la petición que ha hecho José Mourinho a los jugadores del Real Madrid en pretemporada después de dos años sin títulos. «Mucha concentración en cada momento del partido. En los saques de esquina, las faltas, que todo el mundo esté concentrado cada segundo del partido, jugando bien y seriamente. Creo que eso es lo que estamos haciendo», afirmó a los medios del club desde los pasillos del estadio de Gelsenkirchen.

Courtois también habló sobre su estado actual después de unas merecidas vacaciones tras su buena actuación en el Mundial 2026, donde Bélgica cayó a manos de España en cuartos de final. «Muy bien. Hice mucho gimnasio en mis vacaciones para estar bien en el primer entrenamiento. Vine un par de días antes de lo que me había pedido el míster porque sentí que tenía que hacer un poco de trabajo individual antes de poder empezar bien», dijo.

«Los primeros días siempre son con mucha carga y físicamente estoy bien. Hoy también he probado un poco algún balón en largo y todo bien. Espero una buena temporada con muchos partidos y que lleguemos lo más lejos en todo. Eso me hará feliz», afirmó un Courtois que afronta la temporada como uno de los líderes del vestuario del Real Madrid.