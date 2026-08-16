José Mourinho presume la victoria del Real Madrid: «Hay jugadores buenos, muy buenos y muy muy buenos»

José Mourinho ha firmado una gran pretemporada en su regreso al Real Madrid. El portugués ha conseguido un golear al Schalke 04 en el último amistoso del equipo (0-3). Después del encuentro, señala la importancia de este tipo de encuentros y de la calidad de las estrellas: «Hay jugadores de una calidad superior. Un último entrenamiento muy bueno, antes de empezar lo bueno (La Liga), que es lo que queremos».

El equipo ha demostrado que puede rendir independientemente de los futbolistas que estén en el terreno de juego. El técnico destaca el crecimiento colectivo que están mostrando: «En este momento, veo difícil hablar individualmente porque estamos creciendo en equipo. Aquí solo tenemos jugadores buenos, jugadores muy buenos y jugadores muy muy buenos».

El entrenador tenía la oportunidad de analizar de cerca a todos los recién llegados. En unas declaraciones para Real Madrid TV, reconoce que la actitud ha sido muy positiva: «Estoy muy contento con los últimos que llegaron, no es fácil tener sesión doble, con un calor increíble. Ellos llegaron con una mentalidad top. Existe empatía, existe trabajo en equipo, el equipo se está pareciendo a un equipo».

El técnico puede sacar conclusiones muy positivas de este último partido. Kylian Mbappé ha regresado con todo, ya que consiguió marcar en los primeros cinco minutos. Huijsen y Carlos Espí anotarón los dos tantos restantes con buenos remates de cabeza. Además, Arda Güler y Bernardo Silva desmontaron la defensa rival durante la primera parte.

La firma personal de Mourinho comienza a hacerse notar. Transiciones rápidas, profundidad por banda y contundencia en el juego aéreo. Además, el conjunto blanco mostró un gran dominio de la posesión, lo que permitió que la defensa sufriera lo menos posible.

El entrenador tenía claro que no quería sustos en la pretemporada, algo que ha conseguido gracias a su precaución con las lesiones. Thibaut Courtois tuvo sus primeros minutos tras salir con molestias en el Mundial, pero solo ha jugado la primera parte. Además, el portugués cambió a todo el once inicial, los últimos jugadores en salir del terreno de juego fueron Vinicius Jr. y Dean Huijsen.

Debut de Konaté, Cucurella y Yan Diomande

Muchas caras nuevas en el último amistoso de la pretemporada. Bellingham, Mbappé y Courtois han regresado al equipo tras sus vacaciones por el Mundial. Además, Konaté, Marc Cucurella y Yan Diomande han hecho su debut oficial. Pese a todas las novedades, el conjunto blanco ha conseguido mantener un ritmo de competición bastante alto.