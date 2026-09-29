Las cinco campeonas del mundo sub-20 se entrenan ya con el Real Madrid pensando en la Champions

Día de reencuentros en Valdebebas. Las cinco campeonas del mundo sub-20 con España han acudido a la ciudad deportiva este martes para empezar a preparar el partido del jueves de Champions League, en el que el Real Madrid se enfrentará al Manchester City. No tienen tiempo que perder las madridistas, que apenas han tenido tiempo de celebrar el triunfo en Polonia con España, antes de regresar a la competición.

Laia López, Pau Comendador, Silvia Cristóbal, Noemí Bejarano e Irune Dorado han comenzado a entrenar este martes, con vistas al próximo compromiso que tendrán las madridistas. Y es que el Real Madrid disputa este jueves su segundo partido en la fase de liga de la Champions League, en Mánchester. El club blanco visitará al City en busca de la primera victoria en la competición, tras no pasar del empate ante el PSG.

No habían pasado ni 24 horas desde que se bajaron del avión en Barajas cuando ya estaban en la ciudad deportiva del conjunto blanco ejercitándose. Las cinco aterrizaban el lunes sobre las 16:00 horas y se dirigían directamente a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde les esperaba un recibimiento por todo lo alto, con autoridades federativas y gubernamenales y con sus respectivas familias. Tras celebrarlo, tocaba volver al trabajo con el Real Madrid.

España ganaba el domingo a Corea del Norte en la final celebrada en Lodz (Polonia). Lo hacían en penaltis, tras empatar a cero al final de los 90 minutos y de la prórroga. En la tanda, la principal protagonista fue Laia López, que anticipaba en OKDIARIO las dificultades de sus rivales, a las que sólo ella fue capaz de sobrepasar en el partido por el título, con dos paradas en los lanzamientos decisivos.

Además de Laia López, otras cuatro futbolistas integran la lista de David Aznar que ya es historia de nuestro fútbol. Pau Comendador, Noemí Bejarano, Silvia Cristóbal e Irune Dorado formaron parte no sólo del equipo, sino que fueron titulares en la final y, por lo general, a lo largo del campeonato. Además de la guardameta madridista, ganadora del Guante de Oro del Mundial, Pau Comendador acababa como máxima goleadora, con seis tantos.

Recibidas en Valdebebas

Las cinco madridistas han sido recibidas por el resto de sus compañeras en el día previo a viajar a Inglaterra. Su llegada es de lo más esperanzadora y necesaria para un Pau Quesada que ya puede contar con ellas para introducirlas en la rotación. Desde que comenzara la temporada, coincidiendo con su marcha al Mundial sub-20, el técnico ha tenido que ingeniárselas para alternar la competición liuguera con la Champions sin cinco de las fichas del primer equipo.

De hecho, tras el empate ante el PSG en la primera jornada hablaba de ello, aunque no quería excusarse en su ausencia para justificar el no haber podido ganar a las francesas. «Tenemos cinco fichas bloqueadas por el Mundial sub-20. Estamos haciendo un gran esfuerzo desde Ámsterdam y no es excusa», apuntaba el entrenador del Real Madrid.