España sub-20 recibida por todo lo alto en Las Rozas: «Es el año de oro de nuestro fútbol»

Las campeonas del mundo sub-20 han llegado a España tras ganar el Mundial y han sido recibidas por todo lo alto en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Ha sido en un acto presidido por Rafael Louzán y que ha contado con la presencia del secretario de Estado para el Deporte y presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, o de la seleccionadora absoluta, Sonia Bermúdez. El presidente de la Federación ha señalado que «toda España está orgullosa» por lo logrado por esta generación de futbolistas, tras la victoria el domingo en Polonia ante Corea del Norte en la final.

«Me estaba acordando de que aquí están los campeones del mundo y a 300 metros de aquí están los campeones del mundo, que se van a Sevilla», ha señalado el presidente de la RFEF, que señalaba que los últimos éxitos logrados por nuestras selecciones hacen que estemos «ante el año de oro o los años de oro del fútbol español masculino y femenino».

«Habéis ganado con solvencia. Esta generación quedará para la historia de nuestro fútbol; es algo heroico», ha revelado Louzán. El mandatario ha pedido un deseo de cara a lo que viene, el Mundial femenino: «Deseamos también que el próximo año en Brasil podamos colocar la segunda estrella. Sería la coronación definitiva. Enhorabuena por la entrega y la disciplina».

«Toda España está orgullosa»

Tuvo la palabra también el artífice de la conquista del Mundial, David Aznar. El seleccionador sub-20, que cuenta con un extenso historial en el fútbol femenino de nuestro país, quiso poner en valor el gran grupo humano que es este equipo. «Tengo la suerte de tener un grupo fantástico, el talento es evidente pero son un grupo de personas increíble», ha apuntado.

El técnico ha querido reflejar el trabajo llevado a cabo por las campeonas del mundo hasta conseguir el título en la final del Mundial sub-20 contra Polonia: «Su compromiso es increíble. Es una generación fantástica, no me imaginaba poder disfrutar tanto. Sólo tengo palabras de agradecimiento para ellas».

Además de Aznar, han tomado la palabra cuatro de las capitanas de la Selección española. Cristina Librán ha destacado uno de los puntos fuertes de este equipo. «Lo pasamos muy bien fuera del campo y se nota dentro. Nos gusta disfrutar, pero cuando toca entrenar somos las más disciplinadas», ha afirmado, en consonancia con lo revelado por el seleccionador y, también, por las palabras que tuvo la heroína de la final, Laia López, con OKDIARIO antes del partido por el título.

Irune Dorado, presente en la final del Mundial sub-17 perdida hace dos temporadas ante las norcoreanas, quiso destacar esas ganas de revancha que tenían pendiente, tras perder «de forma cruel» el título en la final. «Este año sentimos un alivio para quitarnos esa deuda que teníamos con Corea del Norte», apuntaba para prácticamente cerrar un acto en el que faltaron las cinco jugadoras del Barcelona campeonas del mundo.