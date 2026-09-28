Marvel comparte cómo será el nuevo Venom y confirma el cambio oficial del personaje para su próximo gran proyecto que llega en 2026

Spider-Man es una de las grandes franquicias comerciales de nuestro tiempo. El cariño del público hacia el icónico rol es evidente y medible, en términos de asistencia a las salas. Tanto como para que, en plena decadencia del cine de superhéroes, su última adaptación haya logrado convertirse en la tercera película más taquillera de todos los tiempos. Brand New Day ha logrado aunar 2.495 millones de dólares en el box office internacional y en Marvel ya se encuentran desarrollando el siguiente paso fílmico del Hombre Araña. Sin embargo, su cosmos de personajes y villanos va mucho más allá del amigo y vecino de Nueva York. Sony Pictures y la casa de ideas ya están desarrollando la reinvención del antagonista más querido de la propiedad intelectual: el futuro de Venom pasa por el terreno de la animación.

Hace algunos años y en paralelo al éxito del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel), Sony comenzó a producir varios spin-offs narrando el origen de los enemigos de Spider-Man. La idea inicial era juntarlos a todos ellos en un filme final que los enfrentase contra Peter Parker. No obstante, el estudio jamás supo dar con la tecla, generando por el camino desastres económicos y críticos a la altura de Morbius y Kraven el cazador. El único atisbo de triunfo financiero lo alcanzó precisamente Venom con una trilogía protagonizada por Tom Hardy que fue claramente de más a menos, pero que consiguió proporcionarle a las arcas de la major unos 1.840 millones de dólares en la recaudación conjunta de las tres cintas. Ahora, agotada su presencia en el terreno de la acción real, el futuro del personaje pasa por el formato de la animación. Aunque, hasta la llegada de dicho largometraje, el cual intentará replicar el fenómeno de las cintas de Miles Morales, debemos conformarnos con el aspecto renovado que el simbionte tendrá en las viñetas con una colección firmada por el guionista Charles Soule y los dibujantes Davide Paratore y Tommaso Bianchi.

Marvel mostrará un Venom renovado en los cómics

Según cuentan desde una exclusiva de CBR, la nueva serie volverá a reunir a Eddie Brock y a Venom, después de años con sus caminos separados. El humano está decidido a convertirse en el héroe en el que puede llegar a convertirse y no va a dejar que nada ni nadie se lo impida.

«Estamos haciendo cosas nuevas con el personaje que no se han hecho antes. Es emocionante, trepidante y quizás un poco provocativo», explicaba Soule.

Una de las principales novedades en su aspecto es el diseño de una corona negra que, aunque no llevará todo el tiempo, sí simboliza el ejercicio de autoridad que la carismática criatura quiere demostrar en esta nueva etapa ante los ojos del universo marvelita.

«Este nuevo capítulo de Venom (y Brock) trata de demostrarse a sí mismos y ante todo el Universo Marvel que han superado cualquier expectativa de lo que pueden ser. Su pasado no es su futuro. Quería encontrar una manera de transmitir eso visualmente y una corona me pareció perfecta. Tommaso Bianchi también hizo un trabajo increíble con el diseño: luce exactamente como lo imaginé. Venom no usa esa corona todo el tiempo en el cómic, pero cuando lo hace, cuenta».

El 14 de octubre se lanzará la primera publicación. De momento no hay una fecha oficial de su llegada a España.

¿Cuándo se estrenará la próxima película de animación de Venom?

La cinta animada Venom estará dirigida por Zach Lipovsky y Adam B. Stein, los cineastas responsables de Destino final: lazos de sangre, quienes además son los coguionistas de la futura Gremlins 3.

Sin fecha confirmada, la película no llegará a las salas de cine hasta el 2028.