‘Licántropo’: la película más terrorífica sobre el mito del hombre lobo ya tiene fecha de estreno en España

Con estrenos como Backrooms, Obsession, Send help o Resident Evil, el 2026 ha vuelto a ser un año magnífico para el cine de terror. Una continuidad creativa y boyante en lo económico que se perfila no sólo como una tendencia anecdótica. El género del horror ya es un fenómeno asentado entre la crítica y los espectadores, y el siguiente gran proyecto llegará de la mano de uno de los cineastas que inició dicha revolución dentro de la tipología. Después de conquistar el folk horror con La bruja (2015) y resucitar el Nosferatu de Murnau, Robert Eggers parece decidido a devolverle el esplendor mitológico a la figura del hombre lobo: Licántropo va a ser la película de miedo que abra el calendario cinematográfico del próximo año.

Hace poco revelamos que Eggers planeaba tomarse un descanso del terror, adaptando su versión de la obra clásica de William Shakespeare, Romeo y Julieta. Pero antes de ese impasse temático, el cineasta norteamericano tiene que estrenar su última fantasía medieval, un filme que le devolverá el esplendor a una leyenda que no ha tenido, digamos, traslaciones audiovisuales decentes en la última década. Ahora, los avances promocionales vuelven a demostrar que el director es un especialista en generar tensión a través de etalonajes desaturados, grandes escenarios y un realismo sucio que nos remite a una inquietud constante que no depende de los tan manidos jump scares.

Tráiler de ‘Licántropo’: una maldición, asesinatos y una familia a la que proteger

La trama de Licántropo se ambienta en la Inglaterra medieval del año 1305, poniéndonos en la piel de un humilde agricultor (Aaron Taylor-Johnson) sobre el que recae una brutal maldición: cada noche de luna llena se transforma en un sanguinario hombre lobo.

Paralelamente, una serie de brutales e inexplicables asesinatos siembran el pánico absoluto en una comunidad rural envuelta en la niebla, donde el protagonista se debate entre la salvación y proteger a su familia.

Aparte de la presencia protagónica de Taylor-Johnson, Eggers vuelve a contar con varios de sus intérpretes afines. Repite con Lily-Rose Depp, Willem Dafoe y Ralph Ineson y contará además con Bodhi Rae Breathnach, Jack Morris y Jan Bijvoet en el casting secundario.

En el libreto, el realizador repite con el guionista Sjón Sigurdsson, con quien firmó el material de la que hasta ahora es su único fracaso en la taquilla, El hombre del norte.

Con su ya habitual estilo perfeccionista, los diálogos están escritos e interpretados en inglés medieval, con una paleta de color modificada para trasladar un aspecto crudo y enfermizo. La figura mitológica de la criatura aquí se remitirá a las viejas leyendas y a la brujería, rehuyendo los clichés populares en el celuloide que vinculan al monstruo con las mordeduras contagiosas o las balas de plata.

¿Cuándo llegará a los cines?

Licántropo llegará a los cines el 8 de enero de 2027, siendo el primer gran estreno del cine de terror de la próxima temporada cinematográfica.