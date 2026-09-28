Víctor Mañero, adiestrador de perros: «Cuando entras en casa, o coges al perro y le das mimos con calma o haces como si no existiera»

Llegar a casa y saludar al perro con efusividad parece un gesto natural para muchos propietarios. Sin embargo, Víctor Mañero, adiestrador canino, recomienda controlar ese momento cuando el animal muestra una excitación elevada.

Su consejo es esperar a que la mascota recupere la calma antes de prestarle atención. ¿Quieres saber por qué?

El adiestrador recomienda controlar la excitación de tu perro al verte llegar a casa

La llegada del propietario puede convertirse en uno de los momentos de mayor activación para un perro. Algunos animales corren hacia la puerta, saltan, buscan contacto físico o reclaman atención de forma insistente después de pasar varias horas solos.

Según explica Víctor Mañero, el problema aparece cuando el propietario responde inmediatamente a esa conducta con caricias, abrazos o palabras de afecto. Desde su perspectiva, esa respuesta puede reforzar que el animal reclame atención mediante un comportamiento especialmente excitado.

El adiestrador considera que la reacción del perro al reencuentro debe observarse antes de decidir cómo actuar. No es lo mismo encontrarse con un animal tranquilo que con otro que alcanza un estado de excitación elevado al escuchar la puerta de casa.

¿Qué recomienda hacer con el perro al entrar en casa?

Mañero plantea dos alternativas. En una de ellas, el propietario puede coger al perro, asentarlo y darle mimos cuando ya se encuentre en calma. La otra consiste en entrar en casa y actuar como si el animal no estuviera, evitando prestar atención mientras mantenga un nivel elevado de excitación.

«Cuando entras en casa, o al perro coges y lo asientas y en calma le das mimos o entras en casa como si no existiera el perro», señala en una conversación con Noelia Duarte en Zenvibes Pódcast.

El objetivo que expone no consiste en eliminar las muestras de afecto, sino en evitar que estas coincidan con una conducta de búsqueda de atención marcada por la excitación. Para el profesional, el momento en el que se ofrece la interacción también forma parte de la educación del perro.

¿Por qué el adiestrador de perros insiste en la calma?

Mañero relaciona esta estrategia con la necesidad de reducir la activación del animal antes de iniciar el contacto. El experto sostiene que uno de los errores habituales consiste en responder con mimos a lo que interpreta como una llamada de atención del perro.

El adiestrador también relata un episodio ocurrido durante su actividad profesional. Según su testimonio, un perro recibió a su propietaria con una excitación muy elevada y, mientras ella lo acariciaba, comenzó a temblar y sufrió un infarto. Mañero asegura que aquella experiencia le llevó a dejar durante 15 días el adiestramiento de perros.

Su historia no es una explicación médica general para todos los perros, sino como una experiencia profesional que utiliza para ilustrar su preocupación por los niveles extremos de excitación durante los reencuentros.

Mañero insiste en la importancia observar al animal y evitar convertir la llegada a casa en un estímulo que aumente todavía más su activación. El adiestrador pone el foco en esperar la calma antes de iniciar las caricias y la interacción, especialmente cuando el perro muestra una respuesta desbordada ante la llegada de sus propietarios.