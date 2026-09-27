La reflexión de Amancio Ortega que le ha llevado a alcanzar el éxito: «Yo no necesito consultores. ¿Van a conocer mejor nuestro negocio unas personas que no lo viven día a día como nosotros?»

El famoso empresario español Amancio Ortega ha sostenido en declaraciones que no necesita de la ayuda de consultores, ya que nadie conoce mejor su negocio que quienes lo viven y trabajan para él día a día: «Yo no necesito consultores. ¿Van a conocer mejor nuestro negocio unas personas que no lo viven día a día como nosotros?».

Para el fundador de Inditex, el éxito comercial no reside en los informes técnicos o en los manuales de estrategia de firmas externas, sino en la experiencia de las personas que conocen un negocio que han mamado desde décadas. Esta cita sobre cómo gestiona su imperio textil fue recogida en su obra biográfica Amancio Ortega, de cero a Zara, que publicaron Xabier R. Blanco y Jesús Slagado.

La gestión de Inditex

La filosofía empresarial de Amancio Ortega considera que los análisis de consultoras externas ralentizaban las tomas de decisiones. En un modelo de negocio como ZARA, prima la exigencia de diseñar, fabricar y distribuir prendas en menos de dos semanas, por lo que no sería compatible con consultores externos.

Antes de comenzar su camino empresarial en el mundo textil, Ortega ya conocía lo que era el negocio de la ropa a sus tan sólo 14 años. Trabajo en varias tiendas textiles como repartidor y dependiente, lo que desarrolló su creencia de que el verdadero pulso del mercado se toma observando cómo se comporta el consumidor local.

En vez de pagar por análisis y estudios de mercado que buscan predecir tendencias futuras en los consumidores, Inditex apuesta por reaccionar de inmediato a la demanda real. Si un producto no se vende, se retira del stock; si se compra, se produce mayor cantidad. En resumen, su estrategia se fundamenta en guiarse por datos operativos propios y diarios.

Modelo Inditex

ZARA no nació de un estudio de mercado, sino de la frustración económica personal de un joven gallego. Ortega decidió atender las necesidades de personas con una situación económica normal, o que no era alta, replicando productos lujosos pero a precios más asequibles. Su éxito inicial fraguó su lema vital: «Democratizar la moda», permitiendo que las clases medias vistieran las tendencias globales sin pagar precios prohibitivos.

El ideario de ZARA se sostuvo bajo la premisa de que la ropa caducaba al igual que el pescado fresco. Dentro de este mismo saco decidió introducir la idea de no gastar dinero en campañas de publicidad. Su estrategia pasó por tener escaparates en ubicaciones premium en las arterias comerciales más exclusivas del mundo.