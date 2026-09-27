Las promotoras pierden dinero al construir: el Estado no logra adjudicar 128 millones para hacer viviendas

España necesita construir más vivienda, pero gran parte de las promociones impulsadas por las administraciones no consigue siquiera encontrar empresas dispuestas a ejecutarlas. Las razones son simples: infinita burocracia y costes por las nubes. Pese a licitar cientos de millones, las empresas pierden dinero creando vivienda por las trabas legislativas y una inflación ha disparado el precio de los materiales.

En lo que va de 2026, 129 licitaciones públicas relacionadas con vivienda han quedado íntegramente desiertas, con un presupuesto conjunto de 128,5 millones de euros que no ha podido adjudicarse, según el último informe elaborado por licitaciones.io.

La cifra se conoce en plena crisis de oferta residencial y hoy, concretamente, con una acampada en la Puerta del Sol donde cientos de personas claman por la crisis de Vivienda en la que se ahoga el país. El Banco de España calcula que el país acumuló entre 2021 y 2025 un déficit cercano a 750.000 viviendas. Otros cálculos que tienen en cuenta la llegada de inmigrantes elevan a más de un millón las casas que faltan en el país para garantizar el derecho fundamental a tener un techo.

Solo durante 2025 se formaron alrededor de 240.000 hogares, mientras que se terminaron unas 92.000 viviendas. Los datos de licitaciones.io revelan así decenas de promociones, rehabilitaciones y operaciones sobre suelo público que quedan sin adjudicar porque ninguna empresa presenta una oferta admisible. Construir cada casa les sale más caro que no tener actividad.

Más de 200 lotes sin ofertas

El análisis elaborado por la plataforma tecnológica comprende los contratos públicos relacionados con vivienda cuya licitación se resolvió oficialmente como desierta durante 2026. Además de las 129 licitaciones en las que no se adjudicó ningún lote, otras 20 consiguieron salvar una parte del procedimiento, pero dejaron el resto sin adjudicar.

En total, el estudio contabiliza 149 licitaciones y 255 lotes desiertos. De estos últimos, 214 no recibieron ni una sola oferta, mientras que en los restantes se presentó alguna propuesta que terminó siendo excluida.

El principal impacto se concentra en las obras necesarias para ampliar o recuperar el parque residencial. De los 129 concursos íntegramente desiertos, desde licitaciones.io confirman que 74 correspondían a proyectos de construcción o rehabilitación, valorados en 84,6 millones de euros. Otros 22 procedimientos estaban relacionados con suelo y patrimonio público y sumaban 37,6 millones.

Un 10% de las licitaciones fracasa

El incremento de la contratación pública en vivienda ha elevado el número absoluto de procedimientos fallidos. En 2026, el 10,4% de las licitaciones de vivienda resueltas había quedado desierto hasta el 21 de septiembre.

El porcentaje fue del 10,9% en 2025 y también del 10,9% en 2021.

Esto significa que aproximadamente una de cada diez licitaciones públicas de vivienda lleva cinco años terminando sin adjudicatario. No se trata, por tanto, de un episodio aislado, sino de un cuello de botella que persiste pese al aumento de la necesidad residencial y de la actividad promotora pública.

Los costes impiden la construcción

La falta de concurrencia coincide con una fuerte presión sobre los costes de la construcción. El encarecimiento de materiales básicos, energía y otros componentes está obligando a las empresas a revisar la viabilidad económica de los contratos públicos, especialmente cuando los presupuestos no incorporan mecanismos suficientes de actualización.

El problema se extiende al conjunto de la contratación pública. Según los datos de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), durante la primera mitad del año se identificaron 1.130 concursos sin concurrencia, con presupuestos que sumaban 707 millones de euros.

Millones licitados y desiertos

El fenómeno afecta tanto a actuaciones municipales de pequeña escala como a grandes promociones de vivienda protegida. El mayor expediente detectado por licitaciones.io corresponde a la construcción de 134 viviendas protegidas en Tenerife, promovida por el Instituto Canario de la Vivienda con un presupuesto de 23,9 millones de euros y financiación de los fondos Next Generation cuya licitación no recibió ninguna propuesta.

Por comunidades autónomas, Andalucía registra el mayor número de licitaciones íntegramente desiertas, con 23, seguida de la Comunitat Valenciana y Aragón, ambas con 18.

Castilla-La Mancha suma 17; Madrid, 11; y Canarias y Castilla y León, 10 cada una. Canarias destaca por el volumen económico afectado. Sus diez procedimientos desiertos alcanzaron un presupuesto conjunto de 50,6 millones de euros, debido al peso de varias promociones públicas de gran tamaño.