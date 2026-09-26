Máxima expectación entre los arqueólogos: las obras de un hospital en París desentierran una pared que podría ser la muralla prerromana de Lutecia

Un muro de piedra y madera hallado en las obras del Hôtel-Dieu, el hospital de la isla de la Cité en París, podría ser el primer vestigio material del origen galo de Lutecia, la ciudad que Julio César mencionó hace más de dos mil años.

Así lo informó el Inrap, instituto francés de arqueología preventiva, que lidera la excavación junto al Ayuntamiento de París.

Desde febrero de 2026, el Servicio Arqueológico del Ayuntamiento de París (DHAAP) y el Inrap excavan dos patios del Hôtel-Dieu bajo control del Ministerio de Cultura de Francia. Los trabajos forman parte de la reestructuración hospitalaria del edificio, un proyecto de la Asistencia Pública de los Hospitales de París (AP-HP).

¿Qué encontraron los arqueólogos bajo el hospital de París?

En el verano de 2026, el equipo descubrió el muro conservado a lo largo de unos 20 metros, con una técnica de construcción típica de las fortificaciones galas de finales de la Edad del Hierro. La estructura presenta marcas de un incendio violento, con semillas carbonizadas y los restos de un edificio de madera quemado junto a ella.

Los primeros análisis de carbono 14 sobre los elementos de madera arrojan una datación de entre el año 200 y el año 10 antes de nuestra era. Al pie del muro apareció también una punta de lanza gala.

«Estamos quizás frente a uno de los vestigios más importantes jamás descubiertos para comprender la Lutecia gala», afirmó Catherine Pégard, ministra de Cultura de Francia. «La prudencia científica todavía obliga a verificar su función y su cronología, pero la convergencia de indicios es hoy particularmente notable», añadió.

El relato de César sobre la Lutecia gala que aún no se había podido confirmar

La Lutecia gala se conoce sobre todo por los textos de Julio César. En el año 53 antes de nuestra era, César convocó allí una asamblea de pueblos galos y, al año siguiente, su lugarteniente Tito Labieno libró la batalla de Lutecia.

César describe la ciudad como un oppidum (poblado fortificado) de los parisios, la tribu gala instalada en una isla del Sena. Según su relato, los galos incendiaron sus propias instalaciones antes del enfrentamiento con Roma.

Durante siglos, la ubicación exacta de esa Lutecia gala pareció un misterio sin resolver. La hipótesis de la isla de la Cité se apoyaba en la descripción de César y en la continuidad del nombre de Lutecia, pero las pruebas arqueológicas de una ocupación gala estructurada en la isla habían sido, hasta ahora, muy limitadas.

Esa falta de pruebas llevó a proponer una ubicación alternativa en Nanterre, en un meandro del Sena. Sin embargo, este hallazgo del Hôtel-Dieu podría renovar el debate.

La arquitectura gala del muro hallado en París y las señales del incendio

El muro combina bloques de piedra con elementos de madera dispuestos en horizontal, una técnica de fortificación propia de algunos oppida galos de finales de la Edad del Hierro. Detrás, los arqueólogos identificaron una plataforma de arena y grava de casi dos metros de espesor.

Todavía deben determinar si el muro cumplía una función defensiva, de contención, o ambas. El paramento conserva marcas de combustión, con semillas carbonizadas y un edificio de madera quemado justo delante de la estructura.

Los niveles de abandono se sitúan en la transición entre la protohistoria y la época antigua, compatibles con la ocupación gala y con un incendio, aunque todavía no permiten fechar con precisión si corresponde al del año 52 antes de nuestra era.

Los próximos pasos para el muro gala hallado en el Hôtel-Dieu de París

Conforme al Código del Patrimonio de Francia, la Comisión Territorial de Investigación Arqueológica Centro-Norte validó a mediados de septiembre un aviso de descubrimiento de importancia excepcional durante las obras. Una nueva prescripción del Ministerio de Cultura permitirá seguir la excavación para determinar la función exacta del muro, su fecha de construcción y su relación con la plataforma y el Sena.

El muro no se conservará en el lugar del proyecto de reestructuración del Hôtel-Dieu. Su fragilidad, con piedras alteradas por el fuego y madera en gran parte calcinada, complica su conservación y desmontaje.

El equipo realizará un molde para reconstruir una parte de la muralla con piedras originales, que se expondrá en un museo de París, además de documentación digital con fotogrametría y restitución en 3D.

Un diagnóstico de 2019 del Ayuntamiento de París ya había confirmado el fuerte potencial arqueológico de la zona. Si las siguientes excavaciones confirman la hipótesis actual, habría aparecido en la isla de la Cité un elemento de la muralla del oppidum de los parisios que conecta el París actual con la Lutecia gala descrita por César.

«París conserva bajo sus calles y monumentos una historia que no deja de sorprendernos», afirmó Emmanuel Grégoire, alcalde de París. «Debemos ahora poner todo en marcha para documentar científicamente este vestigio excepcional de nuestro patrimonio y compartirlo con quienes aman la ciudad», añadió.