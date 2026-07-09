Sorpresón monumental en la arqueología mexicana: una obra ferroviaria desentierra un posible altar maya de 1.500 años muy bien conservado

Las obras del tren de carga en la península de Yucatán dejaron al descubierto una estructura que los arqueólogos identifican como un posible altar maya de más de 1.500 años de antigüedad. El hallazgo se produjo durante los trabajos de salvamento asociados al Tren Maya, según informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La pieza apareció al norte de la comunidad de Yaxché de Peón, en el municipio de Ucú, a unos 50 kilómetros al poniente de la ciudad de Mérida. Se trata de una estructura ritual que formaba parte de una antigua unidad residencial, con conjuntos domésticos organizados alrededor de patios.

El INAH subrayó el buen estado de la estructura y ordenó su preservación bajo el camino de servicio de la vía, para que la obra ferroviaria no la dañara.

Un posible altar maya de más de 1.500 años en México

La estructura cuadrangular mide 6 metros de largo por 6 de ancho. Está compuesta por tres niveles superpuestos, con una banqueta adosada en su lado sur y orientada hacia el conjunto departamental que la rodeaba. Esa disposición fue la que llevó a los especialistas a interpretarla como un espacio de uso ceremonial.

La antigüedad de la pieza la sitúa en el período clásico de la civilización maya, fechado entre los años 400 y 750 después de Cristo. Ese margen temporal supera los 1.500 años, un rango que coincide con el auge de los grandes asentamientos del norte de la península.

Susana Echeverría Castillo, coordinadora de los trabajos arqueológicos en ese frente, explicó que la estructura «debió destinarse a funciones relacionadas con la ideología y las creencias del grupo». Su función ritual, más que doméstica, es lo que refuerza la hipótesis del altar.

¿Qué ofrenda se encontró junto al altar del Tren Maya?

Durante la exploración, el equipo dirigido por José Luis Díaz Cruz localizó una ofrenda depositada en la estructura. El conjunto incluye una vasija, cuentas de concha y piedra verde, además de un disco de caliza conocido localmente como «panucho» y un arreglo de tres piedras planas.

A 80 centímetros de profundidad, en la roca madre, los arqueólogos hallaron una cavidad labrada de forma intencional. Estos elementos, sumados a la ubicación y la orientación de la construcción, sostienen la lectura de la pieza como un espacio ceremonial dentro del asentamiento.

El trabajo de campo movilizó a un amplio equipo de arqueólogos y a unos 150 trabajadores manuales de las comunidades cercanas, encargados de la excavación cuidadosa del terreno antes del avance de la vía.

¿Por qué el hallazgo conecta los principales sitios comerciales de la región?

Los especialistas del INAH relacionan la estructura con la expansión comercial de sitios principales de la región, como Chunchucmil y Oxkintok. Chunchucmil funcionaba como un nodo que conectaba la costa con los asentamientos del norte de Yucatán, lo que ayuda a entender la presencia de una unidad residencial con espacios rituales en un punto intermedio.

Ese vínculo comercial explica por qué comunidades que no eran grandes ciudades monumentales contaban igualmente con construcciones dedicadas a la vida ceremonial. El altar de Ucú se suma así al mapa de la red que articulaba el noroeste de la península durante el período clásico.

Como medida de conservación, el hallazgo fue recubierto con geotextil en el camino de servicio, una técnica que aísla la estructura del tránsito y permite que quede protegida bajo la infraestructura ferroviaria. La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, señaló que preservar esta posible estructura ritual «significa cuidar una memoria que pertenece a todas y todos, fortalecer el derecho a la identidad».