Un 56% más de tomate marroquí en España mientras los agricultores pierden 24.000 empleos y Ceuta sufre la invasión

La crisis migratoria de Ceuta vuelve a poner el foco sobre Marruecos y su impacto económico en España, en un momento en el que los agricultores españoles reclaman al Gobierno que frene la entrada de productos agrícolas marroquíes. En el caso del tomate, según los últimos datos, las importaciones procedentes de Marruecos se dispararon un 56% en el primer semestre de 2025, hasta alcanzar las 46.742 toneladas, aumentando la presión sobre unos productores españoles que denuncian la competencia de terceros países mientras la relación con Rabat vuelve a estar en el centro del debate tras lo ocurrido en Ceuta.

En 2025, es decir, de enero a diciembre, España importó 87.603,8 toneladas de tomate fresco o refrigerado de Marruecos, por un valor de 141,5 millones de euros. Frente a 2024, fueron 66.624,3 toneladas y 84,7 millones, por lo que el aumento fue del 31,5% en volumen y del 67,1% en valor, según los datos oficiales de Aduanas recogidos por el Gobierno en una respuesta parlamentaria.

Mientras que en el avance de resultados de la campaña hortofrutícola 2025/26, que tiene lugar entre septiembre de 2025 hasta la julio de 2026, presentado por la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (COEXPHAL), en el documento se señala que las importaciones españolas de tomate procedente de Marruecos aumentaron un 4% durante la campaña 2025/26, hasta 89.504 toneladas, frente al incremento del 31% de la campaña anterior.

Asimismo, durante la campaña 2024/25, la UE-27 importó 792.313 toneladas de tomate procedente de terceros países, con Marruecos como principal proveedor, al concentrar el 61% de estas importaciones. Además, las compras de tomate marroquí se situaron un 18% por encima de la media de las cinco campañas anteriores, mientras que Turquía ocupó el segundo puesto, con una cuota del 26%. El tomate marroquí destruye 24.000 empleos en España

Las importaciones de tomates marroquíes que llegan a España traen de cabeza a los agricultores de nuestro país, principalmente porque suponen una competencia desleal al encontrarse a unos precios con los que nuestros productores no pueden competir. En consecuencia, muchos agricultores se han visto obligados a cambiar de cultivo y ha desaparecido buena parte de la producción de tomate de España; en concreto, ya han desaparecido unas 4.000 hectáreas en cinco años. Sin embargo, donde está haciendo más daño esta situación es en el empleo porque junto a estas hectáreas también se han perdido unos 24.000 empleos.

«Hay que tener en cuenta que cada hectárea de tomate genera seis puestos de trabajo, y al perderse 4.000 hectáreas, pues estamos hablando de unos 24.000 empleos menos por culpa del tomate marroquí», ha explicado a OKDIARIO Andrés Góngora, secretario general de COAG.

Por tanto, en cinco años se ha perdido un 33% de las hectáreas que en España estaban destinadas al cultivo de tomates.

«En la península hemos pasado de tener cultivos de tomate en invierno de 12.000 hectáreas a tener ahora 8.000 hectáreas. Entonces, se han perdido 4.000 hectáreas, ya que son cultivos que, por culpa de la competencia, se van abandonando», ha señalado Góngora.