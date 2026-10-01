Bruselas castiga a España por no actualizar su plan de respuesta ante apagones eléctricos

Bruselas ha abierto este jueves, 1 de octubre, un procedimiento de infracción contra España por no haber notificado su plan actualizado de preparación ante riesgos en el sector eléctrico, una herramienta destinada a prevenir interrupciones del suministro, como apagones, y mitigar sus efectos en caso de crisis eléctricas.

En consecuencia, el Ejecutivo comunitario ha enviado una carta reclamandole esta situación a España y Francia, mientras que ha remitido una carta adicional a Bélgica, para reclamarles que cumplan «sin demora» con las obligaciones que establece la normativa europea sobre preparación ante riesgos en el sector eléctrico.

Según ha explicado la Comisión Europea un comunicado, «estos planes deben recoger todas las medidas previstas o adoptadas por cada país para prevenir y afrontar posibles crisis eléctricas y reducir sus consecuencias. Entre los escenarios que pueden desencadenarlas, la Comisión cita fenómenos meteorológicos extremos, ataques maliciosos o escasez de combustible».

Estos incidentes pueden afectar al resto de estados

Además, Bruselas ha advertido de que este tipo de crisis puede tener efectos transfronterizos, ya que incidentes a gran escala como olas de frío, olas de calor o ciberataques pueden afectar simultáneamente a varios Estados miembro.

Por tanto, los planes que deben presentar los países tienen que estar elaborados sobre la base de escenarios de crisis nacionales y regionales y buscan garantizar que, en caso de emergencia, la electricidad pueda dirigirse hacia los lugares donde sea más necesaria.

De hecho, la normativa europea obliga a los Estados miembro a adoptar y publicar una actualización de estos planes cada cuatro años. España, Francia y Bélgica debían haber notificado sus últimos planes actualizados antes del 5 de enero de 2026, pero, según la Comisión, todavía no lo han hecho.

Los tres países disponen ahora de dos meses para responder a la Comisión y subsanar la situación. Si Bruselas considera que la respuesta no es satisfactoria, podrá avanzar en el procedimiento de infracción mediante el envío de un dictamen motivado.

Un escenario de «crisis mundial en los precios de la energía»

Por otro lado, la Comisión Europea ha alertado también de que existe actualmente una «crisis mundial de precios de la energía», derivada de los conflictos simultáneos en Ucrania y Oriente Próximo, que afecta tanto a la Unión Europea como al resto del mundo, con el petróleo, el gas y el diésel en niveles elevados respecto a sus medias históricas, aunque ha descartado por el momento problemas concretos de suministro en el bloque.

«En estos momentos estamos en una crisis mundial de precios de la energía, que está afectando no solo a la Unión Europea, sino a todo el mundo», ha señalado la portavoz comunitaria de Energía, Anna-Kaisa Itkonen, en una rueda de prensa diaria del Ejecutivo comunitario en Bruselas.

En este sentido, ha incidido en que existe actualmente una «crisis de asequibilidad» por unos costes energéticos «extremadamente altos», si bien «por el momento no hay ningún problema de suministro» y la UE no registra «ninguna escasez concreta de diésel o gas». «Es crucial distinguir entre la seguridad de suministro y el impacto sobre los precios», ha recalcado.

«No podemos decir en qué medida ha afectado cada cosa a los precios. Lo que está absolutamente claro y cualquiera puede ver es que tenemos varias crisis simultáneas, ya sea la guerra en Ucrania o, en Oriente Próximo, el cierre del estrecho de Ormuz. Es evidente que todo esto está contribuyendo a los altos precios que estamos viendo y que es importante abordar las causas profundas de todos estos acontecimientos», ha señalado.