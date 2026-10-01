El Tesoro Público español ha colocado este jueves en la primera subasta de octubre 5.580,7 millones de euros, en el rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores por encima del 4% en las obligaciones a 10 años y en la referencia con una vida residual de 20 años y 1 mes, según los datos publicados por el Banco de España.

En esta subasta, el Tesoro ha recibido una elevada demanda por parte de los inversores, de 10.130 millones de euros, lo que supone casi el doble de lo finalmente colocado en los mercados.

En concreto, el Tesoro ha adjudicado obligaciones del Estado con una vida residual de 2 años y 7 meses, con cupón del 1,45%; obligaciones del Estado a 10 años, con cupón del 3,40%; obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 10 años, con cupón del 1,15%; y obligaciones del Estado con una vida residual de 20 años y 1 mes, con cupón del 2,90%.

En obligaciones del Estado con una vida residual de 2 años y 7 meses, el organismo público ha captado 1.565,735 millones de euros, ante una demanda de 3.100,81 millones, con una rentabilidad marginal del 3,439%, frente al 3,085% anterior.

Para las obligaciones del Estado a 10 años ha colocado 2.174,364 millones de euros, frente a unas peticiones de 3.560,364 millones, con un interés marginal del 4,181%, superior al 3,964% de la anterior subasta de este papel.

En obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 10 años ha colocado 519,629 millones de euros, ante una demanda de 1.186,629 millones, con un interés marginal del 1,968%, más elevado que el 1,431% anterior.

Por último, en obligaciones del Estado con una vida residual de 20 años y 1 mes ha adjudicado 2.321,021 millones de euros, frente a unas peticiones de 2.282,021 millones, con un interés marginal del 4,573%, superior al 3,439% pasado.

Advertencias al pequeño ahorrador

Ante este escenario, el experto de Kelisto Pedro Ruiz ha señalado que las últimas subastas del Tesoro muestran un «claro repunte de las rentabilidades de la deuda pública, especialmente en los plazos más largos».

Ruiz ha destacado que la obligación a 10 años ha elevado su rentabilidad marginal hasta el 4,181%, mientras que la referencia con una vida residual de algo más de 20 años alcanza el 4,573%.

Según el experto, este movimiento se produce en un contexto de tipos de interés elevados, mayor presión inflacionista y un mercado que exige más rentabilidad para asumir plazos largos.

No obstante, Ruiz ha advertido de que una mayor rentabilidad no implica necesariamente una mejor alternativa para el pequeño ahorrador. En particular, ha señalado que las obligaciones a 10 o 20 años presentan una mayor sensibilidad a los cambios en los tipos de interés en caso de que el inversor necesite vender antes del vencimiento.

En este sentido, el experto de Kelisto apunta a los plazos intermedios, de entre tres y cinco años, como una alternativa que puede ofrecer un equilibrio entre rentabilidad y riesgo, con rendimientos superiores al 3%.

Ruiz también ha señalado que las Letras del Tesoro continúan siendo una opción para quienes priorizan la liquidez, la sencillez y los plazos cortos. Por su parte, las obligaciones indexadas a la inflación pueden resultar de interés para los ahorradores que buscan proteger el poder adquisitivo de su dinero, al vincular su evolución a la inflación de la zona euro.

En conjunto, el experto considera que el nuevo escenario hace más atractiva la deuda pública, aunque incide en que el ahorrador debe mirar más allá de la rentabilidad nominal y ajustar el plazo de la inversión a sus necesidades de liquidez.

Tras esta emisión, el Tesoro volverá a los mercados el 6 de octubre con una subasta de letras a seis y doce meses, a la que seguirá otra el día 13, de letras a tres y nueve meses, y una última el 15 de octubre, de bonos y obligaciones del Estado.

55.000 millones para el ahorrador

El Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones de euros para 2026, la misma cifra que en 2025. La estrategia de financiación del Tesoro Público estará condicionada este año por el buen momento de la economía española y la responsabilidad presupuestaria, según el Ministerio de Economía.

De los 55.000 millones de euros previstos en emisiones netas del Tesoro para este año, 50.000 millones de euros serán para deuda a medio y largo plazo, esto es, bonos y obligaciones, deuda en divisas, préstamos y deudas asumidas, mientras que 5.000 millones serán para emitir letras del Tesoro, las mismas cifras que en 2025.

En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán este año los 285.693 millones de euros, un 4,2% más respecto al cierre previsto para 2025 (274.242 millones de euros), debido a las mayores amortizaciones que se producirán en 2026.

De esta cantidad bruta programada para este año, 176.935 millones de euros corresponden a emisiones brutas de deuda a medio y largo plazo, un 3,1% más que lo previsto para 2025 (171.514 millones de euros), mientras que se prevén 108.758 millones de euros para letras del Tesoro, casi un 5,9% más respecto al cierre estimado para el año pasado (102.728 millones de euros).