Repitió dos veces el segundo año de bachillerato y acabó obteniendo un diploma de formación profesional en ventas: hoy tiene un doctorado y es gerente en Nespresso

Después de repetir dos veces segundo de universidad y cursar una formación profesional orientada al ámbito comercial, Loïs Gilles fue construyendo poco a poco una trayectoria académica y profesional que terminó llevándolo al éxito. Hoy, con 36 años, dirige equipos de tecnologías de la información en seis países para Nespresso.

«Hay una diferencia enorme entre doblar camisetas en una tienda y gestionar sistemas globales para Nespresso». A sus 36 años, Loïs Gilles recuerda el camino que le ha llevado hasta su actual puesto como gerente de TI en Nespresso. «Son una sucesión de decisiones profesionales y oportunidades laborales las que me han permitido llegar hasta aquí», explica.

La historia de éxito de Loïs Gilles

Durante su infancia, Loïs nunca pensó que acabaría estudiando en la universidad y mucho menos que llegaría a hacer un doctorado. «No era un alumno muy aplicado y rechazaba rápidamente todo lo relacionado con los estudios académicos», reconoce. En segundo de bachillerato, su nota media se situaba alrededor del 8 sobre 20. «Me rechazaron dos años consecutivos para estudiar Economía y Ciencias Sociales. Ni siquiera conseguí entrar en la formación profesional», recuerda. Así, tuvo que repetir segundo de bachillerato en dos ocasiones antes matricularse en una formación profesional de ventas y marketing. «Mi madre se puso a llorar. Fue entonces cuando lo entendí: tenía que reaccionar».

Fue entonces cuando Loïs cambió por completo su actitud ante los estudios. «Terminé primero de la clase con un 18 sobre 20. Y cuanto mejores son tus resultados, más ganas tienes de continuar. Desde ese momento me convertí en un estudiante muy aplicado», relata. Sus buenas calificaciones le permitieron acceder posteriormente a un programa de bachillerato profesional (STG). «Estaba en el primer año del programa de adaptación y los miércoles por la tarde tenía clases de refuerzo», explica. Finalmente, en 2011 consiguió graduarse con honores.

Sin embargo, todavía no tenía claro qué quería hacer en el futuro. «Llevaba tres años estudiando ventas, administración y marketing, así que me pareció lógico continuar por ese camino», señala. Se matriculó entonces en un programa profesional de dos años especializado en Ventas y Marketing (BTS MUC). «Me dijeron que fuera allí y tampoco me lo pensé demasiado», reconoce a Le Figaro. Una vez más, destacó entre sus compañeros y posteriormente cursó una licenciatura profesional en Administración mientras trabajaba en un banco. «Me gradué con honores y quedé primero de mi promoción en los exámenes», recuerda orgulloso.

Durante su tercer año universitario empezó a prepararse para las pruebas de acceso a una prestigiosa escuela de negocios, donde quería estudiar un máster. «Tenía amigos que querían presentarse y eso también me motivó. Trabajé muchísimo para preparar el examen de acceso», explica. En 2012 le admitieron en MBS School of Business, en Montpellier. «Fue una sensación increíble».

El máster lo hizo mediante un sistema de formación dual. Durante el primer año trabajó en una pequeña empresa tecnológica y durante el segundo se incorporó a Dell. Su interés por la informática, sin embargo, venía de mucho antes. «Cuando era niño construía mis propios ordenadores, experimentaba con la piratería informática y aprendía por mi cuenta todo lo relacionado con ese mundo». Esa afición, unida a sus formación y experiencia, hizo que finalmente se especializara en tecnologías de la información durante su etapa en MBS. En 2014 obtuvo su título con honores.

Uno de sus profesores de la escuela de negocios fue quien le animó a dar el siguiente paso. Loïs se puso en contacto con el director del laboratorio de investigación informática de la Universidad de Montpellier y empezó a preparar un doctorado mientras trabajaba en Crédit Agricole. «Mi investigación estaba centrada en la interconexión y la estandarización de los sistemas de información del banco», explica. En 2018 obtuvo el doctorado en ciencias de la gestión y sistemas de información.

Tras finalizar su doctorado, se incorporó a BNP Paribas, donde desarrolló su carrera en el ámbito de la gobernanza de TI. En 2020 regresó a Crédit Agricole como auditor de tecnologías de la información. «Fui ascendiendo hasta convertirme en jefe de proyecto y después pasé a ser jefe de gabinete del director de servicios de TI», relata.

El siguiente gran paso llegó en el verano de 2025, cuando se incorporó a Nespresso como gerente de TI. Desde la sede de la compañía en Barcelona, actualmente coordina equipos distribuidos por seis países. «Nuestro objetivo es garantizar que funcionen correctamente los sistemas informáticos que permiten a los clientes realizar sus pedidos de cápsulas por internet, desde el momento de la compra hasta la gestión del pedido y su envío», explica.

Ahora, Loïs quiere seguir desarrollando su carrera dentro del sector tecnológico y no descarta asumir en el futuro nuevas responsabilidades directivas. «Si entiendes cómo funciona el sistema académico y tienes la motivación necesaria, sinceramente, existe una forma de conseguir buenos resultados académicos. Hace falta tiempo y esfuerzo, pero es posible, y yo soy la prueba viviente», concluye.